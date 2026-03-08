Русский дом 8 марта дарил жительницам Тель-Авива цветы под обстрелами

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 мар - РИА Новости. Сотрудники Русского дома в Израиле 8 марта дарили жительницам Тель-Авива цветы по случаю Международного женского дня, переодически это происходило в общественных бомбоубежищах из-за непрекращающихся ракетных обстрелов из Ирана и сирен воздушной тревоги, передает корреспондент РИА Новости.
«
"В Израиле в непростое время очередной военной эскалации особенно хочется чувствовать наступление весны. Сотрудники Русского дома в Тель-Авиве вышли на улицы с цветами, чтобы поздравить израильтянок с Международным женским днем. А во время сигналов сирен продолжали раздавать букеты в общественных бомбоубежищах. Акция получила название " Из России с любовью", - рассказала РИА Новости директор Русского дома в Израиле Диана Магад.
Всего около 300 жительниц Тель-Авива получили цветы по случаю праздника.
Ранее в воскресенье Иран осуществил несколько волн ракетных атак по центру Израиля. В небе над Тель-Авивом были слышны взрывы предположительно от работы ПВО. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) несколько раз оповещала о том, что были зафиксированы пуски ракет из Ирана. Полиция Израиля сообщила, что выехала на места падения осколков в нескольких районах округа Тель-Авив. Пресс-служба скорой помощи Израиля сообщила о как минимум шести пострадавших в центральной части Израиля в результате сегодняшних обстрелов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.