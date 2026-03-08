Рейтинг@Mail.ru
Русский дом 8 марта дарил жительницам Тель-Авива цветы под обстрелами - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:19 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/tel-aviv-2079440794.html
Русский дом 8 марта дарил жительницам Тель-Авива цветы под обстрелами
Русский дом 8 марта дарил жительницам Тель-Авива цветы под обстрелами - РИА Новости, 08.03.2026
Русский дом 8 марта дарил жительницам Тель-Авива цветы под обстрелами
Сотрудники Русского дома в Израиле 8 марта дарили жительницам Тель-Авива цветы по случаю Международного женского дня, переодически это происходило в... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T22:19:00+03:00
2026-03-08T22:19:00+03:00
в мире
израиль
тель-авив
иран
военная операция сша и израиля против ирана
международный женский день
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857827668_0:13:2606:1479_1920x0_80_0_0_dd0b02e4bc16b3cc47d236abb953de47.jpg
https://ria.ru/20260308/mid-2079332955.html
израиль
тель-авив
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857827668_142:0:2498:1767_1920x0_80_0_0_813c24c790efd247e2fe6319bd641584.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, тель-авив, иран, военная операция сша и израиля против ирана, международный женский день
В мире, Израиль, Тель-Авив, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, Международный женский день
Русский дом 8 марта дарил жительницам Тель-Авива цветы под обстрелами

РИА Новости: сотрудники Русского дома в Израиле поздравили женщин под обстрелами

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкБукет цветов в Международный женский день
Букет цветов в Международный женский день - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в медиабанк
Букет цветов в Международный женский день. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 мар - РИА Новости. Сотрудники Русского дома в Израиле 8 марта дарили жительницам Тель-Авива цветы по случаю Международного женского дня, переодически это происходило в общественных бомбоубежищах из-за непрекращающихся ракетных обстрелов из Ирана и сирен воздушной тревоги, передает корреспондент РИА Новости.
«
Израиле в непростое время очередной военной эскалации особенно хочется чувствовать наступление весны. Сотрудники Русского дома в Тель-Авиве вышли на улицы с цветами, чтобы поздравить израильтянок с Международным женским днем. А во время сигналов сирен продолжали раздавать букеты в общественных бомбоубежищах. Акция получила название " Из России с любовью", - рассказала РИА Новости директор Русского дома в Израиле Диана Магад.
Всего около 300 жительниц Тель-Авива получили цветы по случаю праздника.
Ранее в воскресенье Иран осуществил несколько волн ракетных атак по центру Израиля. В небе над Тель-Авивом были слышны взрывы предположительно от работы ПВО. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) несколько раз оповещала о том, что были зафиксированы пуски ракет из Ирана. Полиция Израиля сообщила, что выехала на места падения осколков в нескольких районах округа Тель-Авив. Пресс-служба скорой помощи Израиля сообщила о как минимум шести пострадавших в центральной части Израиля в результате сегодняшних обстрелов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Корзина с тюльпанами в Международный женский день - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Дипломат рассказала, как в странах Азии отмечают Международный женский день
Вчера, 09:21
 
В миреИзраильТель-АвивИранВоенная операция США и Израиля против ИранаМеждународный женский день
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала