Русский дом 8 марта дарил жительницам Тель-Авива цветы под обстрелами

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 мар - РИА Новости. Сотрудники Русского дома в Израиле 8 марта дарили жительницам Тель-Авива цветы по случаю Международного женского дня, переодически это происходило в общественных бомбоубежищах из-за непрекращающихся ракетных обстрелов из Ирана и сирен воздушной тревоги, передает корреспондент РИА Новости.