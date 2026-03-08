Рейтинг@Mail.ru
17:09 08.03.2026
Около посольств в Тель-Авиве упали ракетные осколки
Около посольств в Тель-Авиве упали ракетные осколки

Около посольств в Тель-Авиве упали ракетные осколки, на месте работают военные

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 мар - РИА Новости. Осколки ракеты упали в районе Тель-Авива, где расположены несколько посольств иностранных государств, специальные службы ликвидируют последствия от падения, передает корреспондент РИА Новости.
Падение осколков зафиксировано в районе "Старый север", где, в частности, находятся посольства Великобритании, Китая, Швейцарии, Украины и других стран.
В результате удара один из автомобилей подкинуло на бетонный забор рядом с жилым домом, а на асфальте образовалась крупная воронка. Близлежащий перекресток закидало песком и асфальтом. На месте работает полиция и военные, территория падения осколков оцеплена.
Ранее в воскресенье в Тель-Авиве и центральной части Израиля неоднократно срабатывала воздушная тревога. В небе над городом были слышны взрывы, предположительно, от работы ПВО. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) несколько раз оповещала о том, что зафиксированы пуски ракет из Ирана. Полиция Израиля сообщила, что выехала на места падения осколков в нескольких районах округа Тель-Авив. Пресс-служба скорой помощи Израиля сообщила о как минимум шести пострадавших в центральной части Израиля в результате обстрелов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Разбор завалов на месте удара по школе в Минабе - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Иран убежден, что удар по школе нанес американский истребитель
Вчера, 16:55
 
В миреТель-АвивВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
