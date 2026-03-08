https://ria.ru/20260308/tegeran-2079413864.html
В Тегеране прогремели взрывы
В Тегеране прогремели взрывы
Звуки взрыва были слышны в различных частях Тегерана, передает иранское агентство Mehr. РИА Новости, 08.03.2026
в мире
тегеран (город)
иран
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, тегеран (город), иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Тегеран (город), Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
