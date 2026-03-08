Рейтинг@Mail.ru
17:45 08.03.2026 (обновлено: 17:47 08.03.2026)
В Тегеране прогремели взрывы
Звуки взрыва были слышны в различных частях Тегерана, передает иранское агентство Mehr. РИА Новости, 08.03.2026
в мире, тегеран (город), иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Тегеран (город), Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Тегеране прогремели взрывы

ТЕГЕРАН, 8 мар - РИА Новости. Звуки взрыва были слышны в различных частях Тегерана, передает иранское агентство Mehr.
Других подробностей оно не привело.
Израиль заявил, что зафиксировал еще один пуск ракет из Ирана
В миреТегеран (город)ИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
