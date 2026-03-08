Рейтинг@Mail.ru
Тегеран документирует все данные об атаке на школу на юге Ирана - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:09 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/tegeran-2079386770.html
Тегеран документирует все данные об атаке на школу на юге Ирана
Тегеран документирует все данные об атаке на школу на юге Ирана - РИА Новости, 08.03.2026
Тегеран документирует все данные об атаке на школу на юге Ирана
Тегеран документирует данные об атаке на школу на юге Ирана, в которой ранее обвинил США и Израиль, хочет привлечь к разбирательству международные организации,... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T15:09:00+03:00
2026-03-08T15:09:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078167249_321:0:3275:1662_1920x0_80_0_0_5ea1f3367a45ed253fd9814cfce97ac3.jpg
https://ria.ru/20260308/tramp-2079303399.html
https://ria.ru/20260308/iran-2079386588.html
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078167249_388:0:3117:2047_1920x0_80_0_0_cfd8f9e6dbbf615e49f383a81835376a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, тегеран (город), али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Тегеран документирует все данные об атаке на школу на юге Ирана

Иран хочет привлечь международные организации к расследованию атаки на школу

© AP Photo / Iranian Foreign Media DepartmentПохороны школьниц в Минабе
Похороны школьниц в Минабе - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© AP Photo / Iranian Foreign Media Department
Похороны школьниц в Минабе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 8 мар - РИА Новости. Тегеран документирует данные об атаке на школу на юге Ирана, в которой ранее обвинил США и Израиль, хочет привлечь к разбирательству международные организации, сообщила РИА Новости официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани.
"Данный вопрос рассматривается как нарушение международного права, в этой связи проводится детальное документирование этого преступления. В повестку также включено разбирательство по международно-правовым каналам, в том числе через профильные международные организации", - сказала она.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Трамп обвинил Тегеран в ударе по иранской школе
Вчера, 00:22
Мохаджерани уточнила данные о жертвах удара по школе "Шаджаре Тайебе" в городе Минаб 28 февраля, сообщив, что погибли 168 учеников, а также 14 учителей и сотрудников школы, где, по ее словам, в общей сложности работали 35 человек.
"Восемь из них находятся в здравии, 14 погибли, 12 все еще числятся пропавшими без вести", - отметила она, озвучив данные по 34 сотрудникам школы.
По ее словам, власти Ирана в целом проводят документирование случаев, когда гражданское население попадало под удары.
"Документация включает информацию с мест событий, медицинские отчеты, изображения и другие свидетельства. Это нужно, чтобы представить задокументированные случаи в международных инстанциях и обеспечить их рассмотрение в рамках международного права", - добавила Мохаджерани.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В первый же день конфликта под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи.
Дым на месте удара по нефтебазе в районе Тегерана - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
"Причинить страдания": в США сообщили о фатальной ошибке при атаке на Иран
Вчера, 15:08
 
В миреИранСШАТегеран (город)Али ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала