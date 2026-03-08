https://ria.ru/20260308/tegeran-2079386770.html
Тегеран документирует все данные об атаке на школу на юге Ирана
Иран хочет привлечь международные организации к расследованию атаки на школу
ТЕГЕРАН, 8 мар - РИА Новости. Тегеран документирует данные об атаке на школу на юге Ирана, в которой ранее обвинил США и Израиль, хочет привлечь к разбирательству международные организации, сообщила РИА Новости официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани.
"Данный вопрос рассматривается как нарушение международного права, в этой связи проводится детальное документирование этого преступления. В повестку также включено разбирательство по международно-правовым каналам, в том числе через профильные международные организации", - сказала она.
Мохаджерани уточнила данные о жертвах удара по школе "Шаджаре Тайебе" в городе Минаб 28 февраля, сообщив, что погибли 168 учеников, а также 14 учителей и сотрудников школы, где, по ее словам, в общей сложности работали 35 человек.
"Восемь из них находятся в здравии, 14 погибли, 12 все еще числятся пропавшими без вести", - отметила она, озвучив данные по 34 сотрудникам школы.
По ее словам, власти Ирана
в целом проводят документирование случаев, когда гражданское население попадало под удары.
"Документация включает информацию с мест событий, медицинские отчеты, изображения и другие свидетельства. Это нужно, чтобы представить задокументированные случаи в международных инстанциях и обеспечить их рассмотрение в рамках международного права", - добавила Мохаджерани.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке
. В первый же день конфликта под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи
.