Тегеран документирует все данные об атаке на школу на юге Ирана

ТЕГЕРАН, 8 мар - РИА Новости. Тегеран документирует данные об атаке на школу на юге Ирана, в которой ранее обвинил США и Израиль, хочет привлечь к разбирательству международные организации, сообщила РИА Новости официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани.

"Данный вопрос рассматривается как нарушение международного права, в этой связи проводится детальное документирование этого преступления. В повестку также включено разбирательство по международно-правовым каналам, в том числе через профильные международные организации", - сказала она.

Мохаджерани уточнила данные о жертвах удара по школе "Шаджаре Тайебе" в городе Минаб 28 февраля, сообщив, что погибли 168 учеников, а также 14 учителей и сотрудников школы, где, по ее словам, в общей сложности работали 35 человек.

"Восемь из них находятся в здравии, 14 погибли, 12 все еще числятся пропавшими без вести", - отметила она, озвучив данные по 34 сотрудникам школы.

По ее словам, власти Ирана в целом проводят документирование случаев, когда гражданское население попадало под удары.

"Документация включает информацию с мест событий, медицинские отчеты, изображения и другие свидетельства. Это нужно, чтобы представить задокументированные случаи в международных инстанциях и обеспечить их рассмотрение в рамках международного права", - добавила Мохаджерани.