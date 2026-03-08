https://ria.ru/20260308/tayvan-2079321729.html
Ван И заявил, что Китай никогда никому не позволит отделить Тайвань
Китай никогда никому не позволит отделить Тайвань, заявил в воскресенье министр иностранных дел КНР Ван И на ежегодной пресс-конференции.
ПЕКИН, 8 мар – РИА Новости. Китай никогда никому не позволит отделить Тайвань, заявил в воскресенье министр иностранных дел КНР Ван И на ежегодной пресс-конференции.
"Мы больше никогда не позволим ни одному человеку и никакой силе вновь отделить от Китая Тайвань
, освобожденный (от Японии
– ред.) более 80 лет назад", - сказал Ван И
.
Он подчеркнул, что возвращение Тайваня в состав Китая - результат победы китайского народа в Войне Сопротивления японским захватчикам и плодом победы во Второй мировой войне.
Министр отметил, что целый ряд международных правовых документов, включая Каирскую декларацию, Потсдамскую декларацию, акт о капитуляции Японии и резолюцию 2758 Генеральной Ассамблеи ООН, твердо закрепили статус Тайваня.
"Любая попытка создать в мире "два Китая" или "один Китай, один Тайвань" обречена на провал", - подчеркнул Ван И.
Пресс-конференция министра иностранных дел КНР проходит в рамках Четвертой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП
) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны, которая проходит в Пекине
с 5 по 12 марта.