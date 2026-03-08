Ван И заявил, что Китай никогда никому не позволит отделить Тайвань

ПЕКИН, 8 мар – РИА Новости. Китай никогда никому не позволит отделить Тайвань, заявил в воскресенье министр иностранных дел КНР Ван И на ежегодной пресс-конференции.

Он подчеркнул, что возвращение Тайваня в состав Китая - результат победы китайского народа в Войне Сопротивления японским захватчикам и плодом победы во Второй мировой войне.

Министр отметил, что целый ряд международных правовых документов, включая Каирскую декларацию, Потсдамскую декларацию, акт о капитуляции Японии и резолюцию 2758 Генеральной Ассамблеи ООН, твердо закрепили статус Тайваня.

"Любая попытка создать в мире "два Китая" или "один Китай, один Тайвань" обречена на провал", - подчеркнул Ван И.