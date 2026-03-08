Тайвань никогда не станет отдельной страной, заявил Ван И

ПЕКИН, 8 мар – РИА Новости. Тайвань никогда не был и не станет отдельной страной, заявил в воскресенье министр иностранных дел КНР Ван И на ежегодной пресс-конференции.

Он отметил, что чем яснее позиция международного сообщества против сепаратизма и независимости Тайваня, а также его приверженность принципу "одного Китая", тем крепче мир и стабильность в Тайваньском проливе.