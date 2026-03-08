Рейтинг@Mail.ru
Тайвань никогда не станет отдельной страной, заявил Ван И
07:22 08.03.2026
Тайвань никогда не станет отдельной страной, заявил Ван И
Тайвань никогда не был и не станет отдельной страной, заявил в воскресенье министр иностранных дел КНР Ван И на ежегодной пресс-конференции.
в мире
китай
тайвань
ван и (политик)
в мире, китай, тайвань, ван и (политик)
В мире, Китай, Тайвань, Ван И (политик)
Тайвань никогда не станет отдельной страной, заявил Ван И

Ван И. Архивное фото
ПЕКИН, 8 мар – РИА Новости. Тайвань никогда не был и не станет отдельной страной, заявил в воскресенье министр иностранных дел КНР Ван И на ежегодной пресс-конференции.
"Тайвань с древних времен является территорией Китая, он никогда не был, не является и никогда не станет каким-либо государством", - заявил Ван И.
По его словам, то, что руководство Демократической прогрессивной партии (ДПП) упорно придерживается своей сепаратистской позиции в стремлении к достижению независимости Тайваня, является первопричиной подрыва мира и стабильности в Тайваньском проливе.
Он отметил, что чем яснее позиция международного сообщества против сепаратизма и независимости Тайваня, а также его приверженность принципу "одного Китая", тем крепче мир и стабильность в Тайваньском проливе.
