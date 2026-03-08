https://ria.ru/20260308/tayvan--2079323527.html
Тайвань никогда не станет отдельной страной, заявил Ван И
Тайвань никогда не станет отдельной страной, заявил Ван И - РИА Новости, 08.03.2026
Тайвань никогда не станет отдельной страной, заявил Ван И
Тайвань никогда не был и не станет отдельной страной, заявил в воскресенье министр иностранных дел КНР Ван И на ежегодной пресс-конференции. РИА Новости, 08.03.2026
