Талисман помог женщине выиграть пять миллионов рублей в лотерею - РИА Новости, 08.03.2026
06:04 08.03.2026
Талисман помог женщине выиграть пять миллионов рублей в лотерею
Талисман помог женщине выиграть пять миллионов рублей в лотерею
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Жительница Костромской области выиграла 5 миллионов рублей в лотерее после того, как ей подарили талисман на удачу в виде четырехлистного клевера, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея".
"Вероника из Костромской области всего несколько месяцев назад узнала о "Национальной Лотерее" и уже стала суперпобедительницей. Она выиграла 5 миллионов рублей в онлайн-лотерее", - говорится в сообщении.
По словам самой победительницы, накануне розыгрыша у неё было предчувствие, что случится что-то хорошее, но никаких "денежных предвестников", популярных в народе, у неё не было.
Однако недавно сестра подарила ей талисман на удачу. "Мне подарили четырёхлистный клевер. Я повесила его на серёжку и ходила с этой подвеской последние несколько месяцев", - говорит она.
Лотерейный билет - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Назван регион, где чаще всего выигрывают в лотереях
18 декабря 2025, 04:16
 
Костромская областьРоссия
 
 
