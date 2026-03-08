https://ria.ru/20260308/talisman-2079319737.html
Талисман помог женщине выиграть пять миллионов рублей в лотерею
Талисман помог женщине выиграть пять миллионов рублей в лотерею - РИА Новости, 08.03.2026
Талисман помог женщине выиграть пять миллионов рублей в лотерею
Жительница Костромской области выиграла 5 миллионов рублей в лотерее после того, как ей подарили талисман на удачу в виде четырехлистного клевера, рассказали... РИА Новости, 08.03.2026
костромская область
россия
костромская область
россия
Талисман помог женщине выиграть пять миллионов рублей в лотерею
РИА Новости: талисман помог женщине выиграть пять миллионов рублей в лотерею
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Жительница Костромской области выиграла 5 миллионов рублей в лотерее после того, как ей подарили талисман на удачу в виде четырехлистного клевера, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея".
"Вероника из Костромской области
всего несколько месяцев назад узнала о "Национальной Лотерее" и уже стала суперпобедительницей. Она выиграла 5 миллионов рублей в онлайн-лотерее", - говорится в сообщении.
По словам самой победительницы, накануне розыгрыша у неё было предчувствие, что случится что-то хорошее, но никаких "денежных предвестников", популярных в народе, у неё не было.
Однако недавно сестра подарила ей талисман на удачу. "Мне подарили четырёхлистный клевер. Я повесила его на серёжку и ходила с этой подвеской последние несколько месяцев", - говорит она.