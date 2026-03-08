https://ria.ru/20260308/svo-2079402612.html
Сестры из династии военных служат в зоне СВО
Сестры из династии военных служат в зоне СВО - РИА Новости, 08.03.2026
Сестры из династии военных служат в зоне СВО
Две сестры выбрали службу в зоне специальной военной операции, чтобы внести вклад в помощь Родине и продолжить семейную династию военнослужащих, начатую дедами...
КУРСК, 8 мар - РИА Новости. Две сестры выбрали службу в зоне специальной военной операции, чтобы внести вклад в помощь Родине и продолжить семейную династию военнослужащих, начатую дедами в Великую Отечественную войну, рассказала РИА Новости лаборант лабораторного отделения 39-го отдельного гвардейского медицинского ордена Пирогова отряда (аэромобильного) 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии с позывным "Капля".
"Пришла в армию, можно сказать, по наследству. У меня семья военнослужащих. И папа, и дедушка. Дедушки с маминой и с папиной стороны участвовали во Второй мировой войне, дошли до Берлина
. Имеют много очень орденов. Мы ими очень гордимся", - поделилась "Капля".
Военный медик рассказала, что она служит в армии уже больше 13 лет. Её сестра также решила продолжить династию и стала связисткой. По стопам женщины хочет пойти и дочь.
"Семья, конечно, поддержала. Это было трудное решение для них. Но ни одной связинки не было проронено. Лена, дочь, сказала: ты мой герой. Я пойду по твоим стопам", - добавила "Капля".
По словам военнослужащей, она приняла решение об участии в СВО вместе с женщинами-коллегами, у которых тоже дома остались дети.
"Когда нас собрали и спросили, кто хочет поехать на СВО, мы с первых дней согласились. Это было абсолютно добровольное, осознанное решение. Хотелось внести свой вклад в помощь Родине, государству, ребятам в первую очередь", - отметила "Капля".