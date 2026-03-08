https://ria.ru/20260308/svo-2079358636.html
ВС России поразили места запуска украинских БПЛА дальнего действия
ВС России поразили места запуска украинских БПЛА дальнего действия - РИА Новости, 08.03.2026
ВС России поразили места запуска украинских БПЛА дальнего действия
Российские военные нанесли удары по пунктам запуска дронов ВСУ дальнего действия, сообщили в Минобороны.
россия
ВС России поразили места подготовки и запуска украинских БПЛА дальнего действия
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости.
Российские военные нанесли удары по пунктам запуска дронов ВСУ дальнего действия, сообщили в Минобороны
.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <...> нанесено поражение местам подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", — говорится в сводке.
Также российские бойцы атаковали пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 143 районах, рассказали в ведомстве.
Всего с начала СВО потери противника составили 670 самолетов, 284 вертолета, 120 340 БПЛА, 651 ЗРК, 28 109 танков и других ББМ, 1684 боевые машины РСЗО, 33 700 орудий полевой артиллерии и минометов, 56 156 единиц специальной военной автотехники.