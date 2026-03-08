ВС России поразили места запуска украинских БПЛА дальнего действия

Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины. Архивное фото

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Российские военные нанесли удары по пунктам запуска дронов ВСУ дальнего действия, сообщили в Российские военные нанесли удары по пунктам запуска дронов ВСУ дальнего действия, сообщили в Минобороны

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <...> нанесено поражение местам подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", — говорится в сводке.

Также российские бойцы атаковали пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 143 районах, рассказали в ведомстве.