Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили места запуска украинских БПЛА дальнего действия - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:16 08.03.2026 (обновлено: 13:06 08.03.2026)
https://ria.ru/20260308/svo-2079358636.html
ВС России поразили места запуска украинских БПЛА дальнего действия
ВС России поразили места запуска украинских БПЛА дальнего действия - РИА Новости, 08.03.2026
ВС России поразили места запуска украинских БПЛА дальнего действия
Российские военные нанесли удары по пунктам запуска дронов ВСУ дальнего действия, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T12:16:00+03:00
2026-03-08T13:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780906577_0:17:1015:587_1920x0_80_0_0_3725f59cbbc68a8c6c7333379a5e0a9f.jpg
https://ria.ru/20260307/svo-2078731618.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780906577_105:0:909:603_1920x0_80_0_0_30b24f225a35850790088f2c6a6f0152.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия
ВС России поразили места запуска украинских БПЛА дальнего действия

ВС России поразили места подготовки и запуска украинских БПЛА дальнего действия

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер по объектам ВСУ на территории Украины - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Российские военные нанесли удары по пунктам запуска дронов ВСУ дальнего действия, сообщили в Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <...> нанесено поражение местам подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", — говорится в сводке.
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
"Бьют по мирным". Что придумали для защиты людей в белгородском приграничье
7 марта, 08:00
Также российские бойцы атаковали пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 143 районах, рассказали в ведомстве.
Всего с начала СВО потери противника составили 670 самолетов, 284 вертолета, 120 340 БПЛА, 651 ЗРК, 28 109 танков и других ББМ, 1684 боевые машины РСЗО, 33 700 орудий полевой артиллерии и минометов, 56 156 единиц специальной военной автотехники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала