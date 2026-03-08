https://ria.ru/20260308/svo-2079358016.html
Группировка войск "Днепр" улучшила тактическое положение в зоне СВО
ВСУ за сутки потеряли до 80 военных и 18 автомобилей в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.03.2026
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 80 боевиков в зоне действия войск "Днепр"