Группировка войск "Днепр" улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 08.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 08.03.2026 (обновлено: 12:13 08.03.2026)
Группировка войск "Днепр" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Группировка войск "Днепр" улучшила тактическое положение в зоне СВО
ВСУ за сутки потеряли до 80 военных и 18 автомобилей в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.03.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
россия
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка войск "Днепр" улучшила тактическое положение в зоне СВО

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 80 боевиков в зоне действия войск "Днепр"

Боевая работа операторов БПЛА
Боевая работа операторов БПЛА
Боевая работа операторов БПЛА. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 80 военных и 18 автомобилей в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
«

"Уничтожены до 80 военнослужащих ВСУ, 18 автомобилей, пять станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малокатериновка Запорожской области, Днепровское и Садовое Херсонской области.
