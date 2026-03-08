https://ria.ru/20260308/svo-2079357827.html
Войска "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
Войска "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО - РИА Новости, 08.03.2026
Войска "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям, противник потерял до 180... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T12:11:00+03:00
2026-03-08T12:11:00+03:00
2026-03-08T12:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
красный лиман
александровка (азовский район)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077127198_0:124:2953:1785_1920x0_80_0_0_16d834a7139e737a2b571244df6313a0.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
красный лиман
александровка (азовский район)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077127198_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cb5c92e1f4e9958456da349eef8ea85c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), красный лиман, александровка (азовский район)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Красный Лиман, Александровка (Азовский район)
Войска "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 180 боевиков в зоне действия войск "Запад"