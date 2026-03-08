Рейтинг@Mail.ru
Войска "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО - РИА Новости, 08.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 08.03.2026 (обновлено: 12:19 08.03.2026)
Войска "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
Войска "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО - РИА Новости, 08.03.2026
Войска "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям, противник потерял до 180... РИА Новости, 08.03.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
красный лиман
александровка (азовский район)
харьковская область
красный лиман
александровка (азовский район)
Войска "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 180 боевиков в зоне действия войск "Запад"

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям, противник потерял до 180 военнослужащих, а также танк, сообщило Минобороны России.
«

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии", - говорится в сводке министерства.

МО отметило, что поражение нанесли в районах населенных пунктов Василевка, Моначиновка, Новоосиново, Самборовка в Харьковской области, Александровка, Красный Лиман, Святогорск и Яровая в Донецкой Народной Республике.
"Потери противника составили до 180 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины HMMWV производства США, 24 автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов", - добавило Минобороны.
