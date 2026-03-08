Рейтинг@Mail.ru
Суд рассмотрит жалобы на приговор по делу об убийстве байкера в Москве - РИА Новости, 08.03.2026
08:53 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/sud-2079330044.html
Суд рассмотрит жалобы на приговор по делу об убийстве байкера в Москве
Суд рассмотрит жалобы на приговор по делу об убийстве байкера в Москве - РИА Новости, 08.03.2026
Суд рассмотрит жалобы на приговор по делу об убийстве байкера в Москве
Апелляционный суд 30 марта рассмотрит жалобы на приговор фигурантам уголовного дела об убийстве байкера в Москве из-за замечания о парковке, говорится в... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T08:53:00+03:00
2026-03-08T08:53:00+03:00
происшествия, москва, ростовская область, московский городской суд, гибдд мвд рф
Происшествия, Москва, Ростовская область, Московский городской суд, ГИБДД МВД РФ
Суд рассмотрит жалобы на приговор по делу об убийстве байкера в Москве

Суд 30 марта рассмотрит жалобы на приговор фигурантам дела об убийстве байкера

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗаседание суда по делу об убийстве 24-летнего байкера Кирилла Ковалева из-за замечания о парковке в Московском городском суде
Заседание суда по делу об убийстве 24-летнего байкера Кирилла Ковалева из-за замечания о парковке в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Заседание суда по делу об убийстве 24-летнего байкера Кирилла Ковалева из-за замечания о парковке в Московском городском суде. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Апелляционный суд 30 марта рассмотрит жалобы на приговор фигурантам уголовного дела об убийстве байкера в Москве из-за замечания о парковке, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что судебное заседание назначено на 30 марта. В ходе слушания будут рассмотрены жалобы адвокатов ряда фигурантов, апелляционное представление прокурора и возражения представителя потерпевших. По мнению последних, всем фигурантам следовало назначить наказание в виде лишения свободы. Кроме того, недовольство вызвала и взысканная с обвиняемых в пользу родителей убитого компенсация в размере примерно 7 миллионов рублей, её сочли заниженной.
Мосгорсуд 6 ноября 2025 года приговорил основного обвиняемого Шахина Аббасова к 17 годам колонии строгого режима, другие двое обвиняемых получили 12 и восемь лет. Ранее в прениях сторон обвинение просило назначить фигурантам от 9,5 до 17 лет.
Ещё двоим подсудимым назначили без одного месяца два года лишения свободы, но они были освобождены от наказания, так как уже отбыли его, находясь в СИЗО. Наконец, отец Шахина Аббасова был оправдан в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, за ним признано право на реабилитацию. Таким образом, троих фигурантов освободили из-под стражи в зале суда.
По данным следствия, 17 апреля 2024 года 21-летний Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице в Москве. Это вызвало недовольство 24-летнего байкера Кирилла Ковалева, который сделал водителю замечание. Тот напал на него, избил и ударил ножом в живот. От полученных травм Ковалев скончался.
Аббасов пытался скрыться, но был задержан в Ростовской области. Шахину и его брату Шохрату было предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, его отцу, дяде, кузену и другу - в пособничестве в убийстве. Фигурантов отправили в СИЗО.
Кроме того, Люблинский суд столицы приговорил инспектора ГИБДД, который за взятку в 30 тысяч рублей не задержал машину с пустившимися в бега подозреваемыми, к 3,5 годам колонии.
