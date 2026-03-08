Рейтинг@Mail.ru
Стармер и Трамп обсудили использование США британских баз против Ирана - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:03 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/starmer-2079428424.html
Стармер и Трамп обсудили использование США британских баз против Ирана
Стармер и Трамп обсудили использование США британских баз против Ирана - РИА Новости, 08.03.2026
Стармер и Трамп обсудили использование США британских баз против Ирана
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил с президентом США Дональдом Трампом использование британских баз в операции против Ирана, следует из... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T20:03:00+03:00
2026-03-08T20:03:00+03:00
в мире
сша
иран
великобритания
кир стармер
дональд трамп
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042798612_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ebab3bcf86aad784abf7fe92d26e2977.jpg
https://ria.ru/20260308/ssha-2079415107.html
https://ria.ru/20260308/arakchi-2079405080.html
сша
иран
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042798612_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b53f47225cf6c0f52ff307fea38c6366.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, великобритания, кир стармер, дональд трамп, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Великобритания, Кир Стармер, Дональд Трамп, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Стармер и Трамп обсудили использование США британских баз против Ирана

Стармер и Трамп обсудили использование США британских баз ВВС против Ирана

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп и Кир Стармер
Дональд Трамп и Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп и Кир Стармер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 8 мар - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил с президентом США Дональдом Трампом использование британских баз в операции против Ирана, следует из заявления канцелярии премьера.
Ранее британские СМИ сообщили, что США перебросили еще четыре бомбардировщика и два транспортных самолета на британскую базу ВВС в Фэрфорде, графство Глостершир.
Бомбардировщик B-1B Lancer ВВС США на базе Королевских ВВС в Фэрфорде - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
США продолжают перебрасывать военные самолеты на британскую базу, пишут СМИ
Вчера, 17:55
"Премьер-министр провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры начали с обсуждения ситуации на Ближнем Востоке и военного сотрудничества между Великобританией и США посредством использования баз Королевских ВВС в поддержку коллективной самообороны партнеров в регионе", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.
Стармер в воскресенье сообщил, что Великобритания приняла просьбу США использовать ее военные базы для нанесения ударов по складам ракет в Иране. После этого он заявил, что США не запрашивали доступ к британским базам до начала своей операции, впервые сделали такой запрос в субботу, 28 февраля.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Иран атакует не соседние страны, а активы США в них, заявил Аракчи
Вчера, 16:51
 
В миреСШАИранВеликобританияКир СтармерДональд ТрампАли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала