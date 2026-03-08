Стармер и Трамп обсудили использование США британских баз против Ирана

ЛОНДОН, 8 мар - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил с президентом США Дональдом Трампом использование британских баз в операции против Ирана, следует из заявления канцелярии премьера.
Ранее британские СМИ сообщили, что США перебросили еще четыре бомбардировщика и два транспортных самолета на британскую базу ВВС в Фэрфорде, графство Глостершир.
"Премьер-министр провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры начали с обсуждения ситуации на Ближнем Востоке и военного сотрудничества между Великобританией и США посредством использования баз Королевских ВВС в поддержку коллективной самообороны партнеров в регионе", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.