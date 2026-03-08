"Вы отступаете?" В США внезапно высказались о произошедшем в Иране

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. США после провальных попыток сменить режим в Иране должны принять важное решение о продолжении боевых действий, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Президент США Дональд Трамп был удивлен, что стратегия принуждения и угроза военной силы не сработали. Значит, это первый провал. Затем мы атаковали и обезглавили режим, но это тоже не сработало. Теперь мы продолжаем бомбардировать Иран и все еще стремимся к смене режима. Даже несмотря на то, что обезглавливание не сработало, мы думаем, что можем сильно надавить и добиться смены режима", — сказал он.
По словам профессора, после этих событий США должны задать себе вопрос: "Когда вы терпите такую неудачу, вы повышаете ставки или отступаете?"
США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории ИРИ, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке. Аятолла Али Хаменеи был убит в первый же день военной операции США и Израиля — 28 февраля. В стране объявили 40-дневный траур.