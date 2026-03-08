Рейтинг@Mail.ru
"Вы отступаете?" В США внезапно высказались о произошедшем в Иране - РИА Новости, 08.03.2026
21:04 08.03.2026
"Вы отступаете?" В США внезапно высказались о произошедшем в Иране
"Вы отступаете?" В США внезапно высказались о произошедшем в Иране - РИА Новости, 08.03.2026
"Вы отступаете?" В США внезапно высказались о произошедшем в Иране
США после провальных попыток сменить режим в Иране должны принять важное решение о продолжении боевых действий, заявил профессор Чикагского университета Джон... РИА Новости, 08.03.2026
в мире, сша, иран, израиль, джон миршаймер, дональд трамп, али хаменеи, чикагский университет, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Джон Миршаймер, Дональд Трамп, Али Хаменеи, Чикагский университет, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Вы отступаете?" В США внезапно высказались о произошедшем в Иране

Миршаймер усомнился в разумности плана США продолжать войну в Иране

© Фото : U.S. Navy Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на палубу авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость"
Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на палубу авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции Эпическая ярость - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© Фото : U.S. Navy
Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на палубу авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость"
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. США после провальных попыток сменить режим в Иране должны принять важное решение о продолжении боевых действий, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Президент США Дональд Трамп был удивлен, что стратегия принуждения и угроза военной силы не сработали. Значит, это первый провал. Затем мы атаковали и обезглавили режим, но это тоже не сработало. Теперь мы продолжаем бомбардировать Иран и все еще стремимся к смене режима. Даже несмотря на то, что обезглавливание не сработало, мы думаем, что можем сильно надавить и добиться смены режима", — сказал он.
Церемония репатриации тел погибших американских военных в операции против Ирана на авиабазе Довер в штате Делавэр - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
"Очень плохо": в США заявили о катастрофе из-за агрессии против Ирана
Вчера, 20:19
По словам профессора, после этих событий США должны задать себе вопрос: "Когда вы терпите такую неудачу, вы повышаете ставки или отступаете?"
США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории ИРИ, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке. Аятолла Али Хаменеи был убит в первый же день военной операции США и Израиля — 28 февраля. В стране объявили 40-дневный траур.
Дым на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
"Есть шанс". В США сделали тревожное заявление о войне с Ираном
Вчера, 17:15
 
