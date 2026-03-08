Рейтинг@Mail.ru
США заявили, что вывезли из Венесуэлы золота на сто миллионов долларов - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:54 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/ssha-2079433988.html
США заявили, что вывезли из Венесуэлы золота на сто миллионов долларов
США заявили, что вывезли из Венесуэлы золота на сто миллионов долларов - РИА Новости, 08.03.2026
США заявили, что вывезли из Венесуэлы золота на сто миллионов долларов
Министр внутренних дел США Даг Бургум заявил, что Соединенные Штаты уже вывезли из Венесуэлы золота на 100 миллионов долларов. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T20:54:00+03:00
2026-03-08T20:54:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
trafigura
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066181504_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ba9bd132768a7cdc675b8b5e6db6fd45.jpg
https://ria.ru/20260307/tramp-2079255350.html
венесуэла
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066181504_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ce10391eca3c557e90abc67f7399fa52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, trafigura
В мире, Венесуэла, США, Trafigura
США заявили, что вывезли из Венесуэлы золота на сто миллионов долларов

Глава МВД США заявил, что в США прибыло золото из Венесуэлы на сумму в $100 млн

© AP Photo / Matias DelacroixВид на центр Каракаса
Вид на центр Каракаса - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Вид на центр Каракаса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Министр внутренних дел США Даг Бургум заявил, что Соединенные Штаты уже вывезли из Венесуэлы золота на 100 миллионов долларов.
Ранее Соединенные Штаты разрешили проводить операции с венесуэльской золотодобывающей компанией Minerven, включая транзакции, связанные с перевозкой, продажей, обработкой и перепродажей венесуэльского золота в США.
«

"В пятницу из Венесуэлы в Соединённые Штаты поступило золото на сумму 100 миллионов долларов, как для промышленных целей, так и для других коммерческих нужд", - сказал Бургум каналу Fox News.

В четверг портал Axios сообщил, что Minerven договорилась о продаже от 650 до 1000 килограммов золотых слитков сырьевому трейдеру Trafigura, который, в свою очередь, передаст его на американские перерабатывающие заводы.
Ранее Бургум заявил по итогам переговоров с уполномоченным президентом Венесуэлы Дельси Родригес, что американский бизнес готов к масштабным инвестициям в добывающий сектор республики.
Президент США Дональд Трамп на саммите Щит Америки во Флориде - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
США признали нынешнее правительство Венесуэлы, сообщил Трамп
7 марта, 18:07
 
В миреВенесуэлаСШАTrafigura
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала