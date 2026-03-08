https://ria.ru/20260308/ssha-2079433988.html
США заявили, что вывезли из Венесуэлы золота на сто миллионов долларов
США заявили, что вывезли из Венесуэлы золота на сто миллионов долларов - РИА Новости, 08.03.2026
США заявили, что вывезли из Венесуэлы золота на сто миллионов долларов
Министр внутренних дел США Даг Бургум заявил, что Соединенные Штаты уже вывезли из Венесуэлы золота на 100 миллионов долларов. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T20:54:00+03:00
2026-03-08T20:54:00+03:00
2026-03-08T20:54:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
trafigura
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066181504_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ba9bd132768a7cdc675b8b5e6db6fd45.jpg
https://ria.ru/20260307/tramp-2079255350.html
венесуэла
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066181504_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ce10391eca3c557e90abc67f7399fa52.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, сша, trafigura
В мире, Венесуэла, США, Trafigura
США заявили, что вывезли из Венесуэлы золота на сто миллионов долларов
Глава МВД США заявил, что в США прибыло золото из Венесуэлы на сумму в $100 млн