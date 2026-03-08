США продолжают перебрасывать военные самолеты на британскую базу, пишут СМИ

ЛОНДОН, 8 мар - РИА Новости. США в воскресенье перебросили еще два военных самолета на британскую базу ВВС в Фэрфорде, графство Глостершир, сообщает газета Guardian.
В субботу британские СМИ сообщили, что на базе Королевских ВВС в Фэрфорде, графство Глостершир, приземлились четыре бомбардировщика B-1.
"Еще два самолета ВВС США приземлились на военно-воздушной базе в Фэрфорде", - пишет газета.
По информации издания, речь идет о двух транспортных самолетах ВВС США Boeing C-17 Globemaster.
Британский премьер-министр Кир Стармер в воскресенье сообщил, что Великобритания приняла просьбу США использовать ее военные базы для нанесения ударов по складам ракет в Иране. После этого он заявил, что США не запрашивали доступ к британским базам до начала своей операции, впервые сделали такой запрос 28 февраля.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.