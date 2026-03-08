Рейтинг@Mail.ru
США продолжают перебрасывать военные самолеты на британскую базу, пишут СМИ - РИА Новости, 08.03.2026
17:55 08.03.2026 (обновлено: 18:45 08.03.2026)
США продолжают перебрасывать военные самолеты на британскую базу, пишут СМИ
США продолжают перебрасывать военные самолеты на британскую базу, пишут СМИ - РИА Новости, 08.03.2026
США продолжают перебрасывать военные самолеты на британскую базу, пишут СМИ
США в воскресенье перебросили еще два военных самолета на британскую базу ВВС в Фэрфорде, графство Глостершир, сообщает газета Guardian. РИА Новости, 08.03.2026
США продолжают перебрасывать военные самолеты на британскую базу, пишут СМИ

Guardian: США перебросили еще два военных самолета на британскую базу

© REUTERS / Toby MelvilleБомбардировщик B-1B Lancer ВВС США на базе Королевских ВВС в Фэрфорде
Бомбардировщик B-1B Lancer ВВС США на базе Королевских ВВС в Фэрфорде - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© REUTERS / Toby Melville
Бомбардировщик B-1B Lancer ВВС США на базе Королевских ВВС в Фэрфорде. Архивное фото
ЛОНДОН, 8 мар - РИА Новости. США в воскресенье перебросили еще два военных самолета на британскую базу ВВС в Фэрфорде, графство Глостершир, сообщает газета Guardian.
В субботу британские СМИ сообщили, что на базе Королевских ВВС в Фэрфорде, графство Глостершир, приземлились четыре бомбардировщика B-1.
Дым на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
"Есть шанс". В США сделали тревожное заявление о войне с Ираном
Вчера, 17:15
"Еще два самолета ВВС США приземлились на военно-воздушной базе в Фэрфорде", - пишет газета.
По информации издания, речь идет о двух транспортных самолетах ВВС США Boeing C-17 Globemaster.
Британский премьер-министр Кир Стармер в воскресенье сообщил, что Великобритания приняла просьбу США использовать ее военные базы для нанесения ударов по складам ракет в Иране. После этого он заявил, что США не запрашивали доступ к британским базам до начала своей операции, впервые сделали такой запрос 28 февраля.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
СМИ узнали, чем агрессия против Ирана обернулась для Трампа
Вчера, 16:43
 
