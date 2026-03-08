Рейтинг@Mail.ru
"Есть шанс". В США сделали тревожное заявление о войне с Ираном - РИА Новости, 08.03.2026
17:15 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/ssha-2079410140.html
"Есть шанс". В США сделали тревожное заявление о войне с Ираном
Соединенные Штаты прекрасно осознают риски агрессии против Ирана и намерено пренебрегают безопасностью других государств, такое мнение выразил американский... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T17:15:00+03:00
2026-03-08T17:15:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
иран
израиль
сша
в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, США, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Есть шанс". В США сделали тревожное заявление о войне с Ираном

Берлетик: США осознают риски войны с Ираном для себя и мира, но им все равно

© REUTERS / Social MediaДым на месте удара в Тегеране
Дым на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© REUTERS / Social Media
Дым на месте удара в Тегеране
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты прекрасно осознают риски агрессии против Ирана и намерено пренебрегают безопасностью других государств, такое мнение выразил американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в соцсети X.
"США понимают, что нанесут огромный глобальный ущерб, а также навредят самим себе. Однако Вашингтон считает, что у него есть наилучшие шансы пережить это и выйти из ситуации сильнейшими", — считает он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
СМИ узнали, чем агрессия против Ирана обернулась для Трампа
Вчера, 16:43
По словам эксперта, американской администрации абсолютно безразлична судьба арабских государств, Европы, Израиля и Украины. Более того, им "совершенно наплевать на общественность в США".
Накануне американский президент Дональд Трамп утверждал, что в субботу по Ирану будет нанесен серьезный удар, рассматривается "полное уничтожение" районов и лиц, которые до этого момента не рассматривались в качестве целей.
США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории ИРИ, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.
Дым на месте удара по нефтебазе в районе Тегерана - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
"Причинить страдания": в США сообщили о фатальной ошибке при атаке на Иран
Вчера, 15:08
 
В миреИранИзраильСШАДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
