ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Иран требует от США представить обоснования своей агрессии, прежде чем Тегеран согласится хотя бы рассмотреть возможность прекращения огня, заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи в интервью телеканалу NBC.
https://ria.ru/20260308/ssha-2079403873.html
Иран требует от США объяснить свою агрессию, заявил Аракчи - РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T16:45:00+03:00
в мире
сша
иран
тегеран (город)
аббас аракчи
nbc
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, иран, тегеран (город), аббас аракчи, nbc, военная операция сша и израиля против ирана
© AP Photo / Vahid SalemiАббас Аракчи
Аббас Аракчи. Архивное фото