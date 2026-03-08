Рейтинг@Mail.ru
Иран требует от США объяснить свою агрессию, заявил Аракчи
16:45 08.03.2026
Иран требует от США объяснить свою агрессию, заявил Аракчи
Иран требует от США объяснить свою агрессию, заявил Аракчи

Аракчи: Иран требует от США объяснить свою агрессию

ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Иран требует от США представить обоснования своей агрессии, прежде чем Тегеран согласится хотя бы рассмотреть возможность прекращения огня, заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи в интервью телеканалу NBC.
"Они (США - ред.) должны объяснить, почему начали эту агрессию, прежде чем мы дойдем до того момента, когда сможем рассмотреть вопрос о прекращении огня", - сказал Аракчи.
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Армия Израиля сообщила о дополнительной серии ударов по Ливану
Вчера, 16:43
 
В миреСШАИранТегеран (город)Аббас АракчиNBCВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
