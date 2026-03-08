https://ria.ru/20260308/ssha-2079403097.html
США заявили, что не планируют ударов по энергетической отрасли Ирана
США заявили, что не планируют ударов по энергетической отрасли Ирана - РИА Новости, 08.03.2026
США заявили, что не планируют ударов по энергетической отрасли Ирана
США не планируют наносить удары по энергетической отрасли Ирана, заявил в воскресенье глава американского минэнерго Крис Райт. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T16:42:00+03:00
2026-03-08T16:42:00+03:00
2026-03-08T16:47:00+03:00
в мире
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
тегеран (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079391737_438:457:2641:1696_1920x0_80_0_0_d60646be24100956e2d3d9aba561e783.jpg
https://ria.ru/20260308/tramp-2079303399.html
https://ria.ru/20260306/iran-2078874244.html
сша
иран
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079391737_4:0:2735:2048_1920x0_80_0_0_1de4d4b3886b36e4f27cc3ff2323edb2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана, тегеран (город)
В мире, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, Тегеран (город)
США заявили, что не планируют ударов по энергетической отрасли Ирана
Крис Райт: США не планируют наносить удары по энергетической отрасли Ирана