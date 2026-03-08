Рейтинг@Mail.ru
США заявили, что не планируют ударов по энергетической отрасли Ирана - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:42 08.03.2026 (обновлено: 16:47 08.03.2026)
https://ria.ru/20260308/ssha-2079403097.html
США заявили, что не планируют ударов по энергетической отрасли Ирана
США заявили, что не планируют ударов по энергетической отрасли Ирана - РИА Новости, 08.03.2026
США заявили, что не планируют ударов по энергетической отрасли Ирана
США не планируют наносить удары по энергетической отрасли Ирана, заявил в воскресенье глава американского минэнерго Крис Райт. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T16:42:00+03:00
2026-03-08T16:47:00+03:00
в мире
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
тегеран (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079391737_438:457:2641:1696_1920x0_80_0_0_d60646be24100956e2d3d9aba561e783.jpg
https://ria.ru/20260308/tramp-2079303399.html
https://ria.ru/20260306/iran-2078874244.html
сша
иран
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079391737_4:0:2735:2048_1920x0_80_0_0_1de4d4b3886b36e4f27cc3ff2323edb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана, тегеран (город)
В мире, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, Тегеран (город)
США заявили, что не планируют ударов по энергетической отрасли Ирана

Крис Райт: США не планируют наносить удары по энергетической отрасли Ирана

© REUTERS / Majid AsgaripourТегеран, Иран
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Тегеран, Иран
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. США не планируют наносить удары по энергетической отрасли Ирана, заявил в воскресенье глава американского минэнерго Крис Райт.
«

"Нет планов наносить удары по нефтяной промышленности Ирана, газовой промышленности или любым другим аспектам его энергетической отрасли", - заявил он в эфире телеканала CNN News.

Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Трамп обвинил Тегеран в ударе по иранской школе
Вчера, 00:22
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Голливуда недостаточно: для войны с Ираном США использовали новое оружие
6 марта, 08:00
 
В миреСШАИранВоенная операция США и Израиля против ИранаТегеран (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала