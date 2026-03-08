https://ria.ru/20260308/ssha-2079400938.html
Постпред США не подтвердил причастность США к удару по школе в Иране
Постпред США при ООН Майкл Уолтц в воскресенье не подтвердил причастность Штатов к удару по школе для девочек в Иране, но отметил, что трагические ошибки иногда РИА Новости, 08.03.2026
ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Постпред США при ООН Майкл Уолтц в воскресенье не подтвердил причастность Штатов к удару по школе для девочек в Иране, но отметил, что трагические ошибки иногда случаются.
"Соединенные Штаты делают все возможное, чтобы избежать жертв среди гражданского населения. Конечно, иногда случаются трагические ошибки", - заявил он в эфире телеканала ABC News.
Уолтц также отметил, что Пентагон ведет расследование случившегося, однако отказался подтверждать причастность Вашингтона к трагедии.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В первый же день конфликта под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.