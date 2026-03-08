Полиция на месте взрыва в посольстве США в Осло

Полиция на месте взрыва в посольстве США в Осло

© REUTERS / Javad Parsa Полиция на месте взрыва в посольстве США в Осло

Подозреваемых по делу о взрыве у посольства США в Осло пока нет

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Подозреваемых по делу о взрыве у посольства США в Осло пока нет, сообщил представитель полиции Норвегии Фруде Ларсен.

Агентство Рейтер со ссылкой на данные полиции Норвегии в воскресенье передало, что громкий взрыв раздался возле посольства США Осло , пострадавших нет. Корреспондент израильского телеканала i24 Ариэль Осеран рассказал, что на месте взрыва находится вооруженная полиция.

"У нас нет подозреваемых в настоящее время", - сказал Ларсен в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вела норвежская телерадиокомпания NRK.

По словам представителя, норвежская полиция не исключает, что взрыв у посольства США могли совершить умышленно из-за ситуации с политикой безопасности.