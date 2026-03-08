https://ria.ru/20260308/ssha-2079387092.html
Подозреваемых по делу о взрыве у посольства США в Осло пока нет
Подозреваемых по делу о взрыве у посольства США в Осло пока нет, сообщил представитель полиции Норвегии Фруде Ларсен.
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Подозреваемых по делу о взрыве у посольства США в Осло пока нет, сообщил представитель полиции Норвегии Фруде Ларсен.
Агентство Рейтер со ссылкой на данные полиции Норвегии
в воскресенье передало, что громкий взрыв раздался возле посольства США
в Осло
, пострадавших нет. Корреспондент израильского телеканала i24 Ариэль Осеран рассказал, что на месте взрыва находится вооруженная полиция.
"У нас нет подозреваемых в настоящее время", - сказал Ларсен в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вела норвежская телерадиокомпания NRK.
По словам представителя, норвежская полиция не исключает, что взрыв у посольства США могли совершить умышленно из-за ситуации с политикой безопасности.
"Мы работаем над несколькими гипотезами. Вполне естественно рассматривать это в контексте ситуации в области политики безопасности, в которой мы находимся, и это могло бы быть умышленным нападением на американское посольство", - добавил Ларсен.