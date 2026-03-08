Рейтинг@Mail.ru
Подозреваемых по делу о взрыве у посольства США в Осло пока нет - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:12 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/ssha-2079387092.html
Подозреваемых по делу о взрыве у посольства США в Осло пока нет
Подозреваемых по делу о взрыве у посольства США в Осло пока нет - РИА Новости, 08.03.2026
Подозреваемых по делу о взрыве у посольства США в Осло пока нет
Подозреваемых по делу о взрыве у посольства США в Осло пока нет, сообщил представитель полиции Норвегии Фруде Ларсен. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T15:12:00+03:00
2026-03-08T15:12:00+03:00
в мире
сша
осло
норвегия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079357271_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_cbdde778ecb7d5dddccf1d7e0c62a47f.jpg
https://ria.ru/20260308/protesty-2079322539.html
https://ria.ru/20260307/vena-2079254322.html
сша
осло
норвегия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079357271_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_58ed0ade06954dfa284890167560d250.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, осло, норвегия
В мире, США, Осло, Норвегия
Подозреваемых по делу о взрыве у посольства США в Осло пока нет

У полиции Норвегии пока нет подозреваемых во взрыве у посольства США

© REUTERS / Javad ParsaПолиция на месте взрыва в посольстве США в Осло
Полиция на месте взрыва в посольстве США в Осло - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© REUTERS / Javad Parsa
Полиция на месте взрыва в посольстве США в Осло
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Подозреваемых по делу о взрыве у посольства США в Осло пока нет, сообщил представитель полиции Норвегии Фруде Ларсен.
Агентство Рейтер со ссылкой на данные полиции Норвегии в воскресенье передало, что громкий взрыв раздался возле посольства США в Осло, пострадавших нет. Корреспондент израильского телеканала i24 Ариэль Осеран рассказал, что на месте взрыва находится вооруженная полиция.
Акция протеста против операции США в Иране в Нью-Йорке. 8 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Протесты в Нью-Йорке на фоне ситуации в Иране переросли в насилие
Вчера, 06:54
"У нас нет подозреваемых в настоящее время", - сказал Ларсен в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вела норвежская телерадиокомпания NRK.
По словам представителя, норвежская полиция не исключает, что взрыв у посольства США могли совершить умышленно из-за ситуации с политикой безопасности.
"Мы работаем над несколькими гипотезами. Вполне естественно рассматривать это в контексте ситуации в области политики безопасности, в которой мы находимся, и это могло бы быть умышленным нападением на американское посольство", - добавил Ларсен.
Протест против ударов США и Израиля по Ирану в Вене - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
В Вене протестуют против ударов США и Израиля по Ирану
7 марта, 17:58
 
В миреСШАОслоНорвегия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала