Полиция усилила безопасность в Осло после взрыва у посольства США
Полиция Норвегии приняла меры для усиления безопасности в Осло после взрыва у посольства США, сообщила представитель норвежской полиции Грете Лиен Мельтид. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T14:51:00+03:00
