США обсуждают установление контроля над иранским островом Харк, пишет Axios
Белый дом обсуждает установление контроля над иранским островом Харк в Персидском заливе, пишет Axios со ссылкой на источники среди американских чиновников. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T14:10:00+03:00
2026-03-08T14:10:00+03:00
2026-03-08T15:02:00+03:00
в мире
иран
сша
военная операция сша и израиля против ирана
персидский залив
израиль
иран
сша
персидский залив
израиль
в мире, иран, сша, военная операция сша и израиля против ирана, персидский залив, израиль
В мире, Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана, Персидский залив, Израиль
