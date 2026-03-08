США обсуждают установление контроля над иранским островом Харк, пишет Axios

ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. Белый дом обсуждает установление контроля над иранским островом Харк в Персидском заливе, пишет Белый дом обсуждает установление контроля над иранским островом Харк в Персидском заливе, пишет Axios со ссылкой на источники среди американских чиновников.

По данным издания, через него проходит около 90% поставок нефти из ИРИ на мировой рынок, что делает его одним из наиболее стратегически важных объектов энергетической инфраструктуры страны.

Официальных комментариев Белого дома по поводу этих обсуждений не приводится.

США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана . В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.