В США сделали тревожное заявление о России из-за войны в Иране
10:14 08.03.2026 (обновлено: 15:08 08.03.2026)
В США сделали тревожное заявление о России из-за войны в Иране
Соединенные Штаты не смогут сдерживать Москву из-за истощения вооружений в конфликте с Ираном, пишет The American Conservative. РИА Новости, 08.03.2026
в мире
иран
сша
москва
военная операция сша и израиля против ирана
россия
в мире, иран, сша, москва, военная операция сша и израиля против ирана, россия
В мире, Иран, США, Москва, Военная операция США и Израиля против Ирана, Россия
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты не смогут сдерживать Москву из-за истощения вооружений в конфликте с Ираном, пишет The American Conservative.
«
"С каждым днем войны Штаты все больше расходуют ограниченные запасы ракет, на замену которых потребуются миллиарды долларов и годы. Чем раньше США смогут объявить о победе и вернуться домой, тем лучше будет для возможностей Вашингтона сдерживать Китай, Россию и Северную Корею с помощью обычного вооружения", — говорится в публикации.
По мнению обозревателя, долгий конфликт с Ираном сильно ударит по американским военным запасам, необходимым для США в других регионах мира.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Эскалация практически остановила судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ из стран Персидского залива.
