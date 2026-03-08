Рейтинг@Mail.ru
"Сократили удары": в США поставили на место Хегсета после слов об Иране
03:42 08.03.2026
"Сократили удары": в США поставили на место Хегсета после слов об Иране
"Сократили удары": в США поставили на место Хегсета после слов об Иране
Глава Пентагона Пит Хегсет ошибается, говоря о существенном сокращении ударов Ирана по американским военным объектам, заявил подполковник армии США в отставке...
в мире
иран
сша
израиль
пит хегсет
дэниел дэвис
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
"Сократили удары": в США поставили на место Хегсета после слов об Иране

Дэвис: Хегсет ошибается, считая, что США смогли остановить атаки Ирана

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonГлава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет ошибается, говоря о существенном сокращении ударов Ирана по американским военным объектам, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.
"Хотя министр войны продолжает утверждать, что мы сократили вражеские удары на 90%, уже очевидно, что иранская сторона продолжает без перерыва вести значимые наступательные действия с использованием беспилотников и ракет", — написал он.
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Хегсет заявил, что США каждый день усиливают удары по Ирану
01:11
По его словам, очевидно, что США не смогут сбить все БПЛА и ракеты, а вероятность успеха в принципе составит от пяти до десяти процентов.
"Соединенные Штаты решительно вступили в войну, которую они не могут разумно выиграть приемлемой ценой", — подытожил эксперт.
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
США не будут расширять список целей в операции против Ирана, заявил Хегсет
6 марта, 01:40
Ранее Financial Times сообщила, что Пентагон столкнулся с критикой из-за своей агрессивной риторики в отношении Ирана. После эскалации конфликта в социальных сетях появились видеоролики, демонстрирующие "смертоносность" американской армии. Кроме того, глава ведомства Хегсет сделал несколько заявлений в том же духе. Бывшие чиновники и военные считают такой подход "бессердечным" и обвиняют руководство в попытке скрыть истинные масштабы трагедии войны.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Рубио и Хегсет "враждуют" по вопросу отправки сил США в Иран, пишут СМИ
5 марта, 20:16
 
В миреИранСШАИзраильПит ХегсетДэниел ДэвисМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Заголовок открываемого материала