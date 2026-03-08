Рейтинг@Mail.ru
"Никогда не дойдет": атака США на Иран напугала их союзников - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:39 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/ssha-2079311983.html
"Никогда не дойдет": атака США на Иран напугала их союзников
"Никогда не дойдет": атака США на Иран напугала их союзников - РИА Новости, 08.03.2026
"Никогда не дойдет": атака США на Иран напугала их союзников
Союзники США опасаются, что война с Ираном оставит их без закупленного у Вашингтона оружия, пишет издание Politico. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T02:39:00+03:00
2026-03-08T02:39:00+03:00
в мире
сша
иран
министерство обороны сша
politico
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079088013_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d0d842900700ccfe3d5508bf05a22172.jpg
https://ria.ru/20260308/tramp-2079308349.html
https://ria.ru/20260307/iran-2079297768.html
https://ria.ru/20260307/tramp-2079250667.html
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079088013_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_732adbd0a297f548f153c492212f31c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, министерство обороны сша, politico, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Министерство обороны США, Politico, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Никогда не дойдет": атака США на Иран напугала их союзников

Politico: союзники США боятся, что война с Ираном оставит их без оружия

© REUTERS / WANA/Majid AsgaripourДым после удара по Тегерану
Дым после удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© REUTERS / WANA/Majid Asgaripour
Дым после удара по Тегерану. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Союзники США опасаются, что война с Ираном оставит их без закупленного у Вашингтона оружия, пишет издание Politico.
"Союзники США с недоверием наблюдают, как Пентагон перенаправляет поставки оружия на войну с Ираном, разгневанные и напуганные тем, что оружие, которое США вынудили закупить, никогда до них не дойдет", — говорится в материале.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Трамп не стал прогнозировать, сколько еще продлятся атаки США на Иран
01:34
Как сообщает издание, европейские страны опасаются, что не смогут оказывать помощь Украине, а союзники в Азии, потрясенные огневой мощью Штатов, волнуются, что этом может послужить примером Китаю и КНДР.
"Это очень расстраивает, слова не соответствуют делам", — сообщил изданию на условиях анонимности восточноевропейский чиновник.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Несколько американских военных попали в плен, заявил Совбез Ирана
Вчера, 23:05
По мнению автора, сложившаяся ситуация послала тревожный сигнал странам Азии и Европы, которые когда-то считали продажи оружия Пентагоном как само собой разумеющееся.
Ранее Financial Times со ссылкой на источник в Пентагоне сообщала, что США тратят колоссальные объемы боеприпасов при ударах по Ирану. При этом страны Персидского залива ждут от Вашингтона ракет-перехватчиков, но США не спешат с поставками на фоне их дефицита.
Президент США Дональд Трамп на саммите Щит Америки во Флориде - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
США вывели из строя всю систему телекоммуникации Ирана, заявил Трамп
Вчера, 17:40
 
В миреСШАИранМинистерство обороны СШАPoliticoВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала