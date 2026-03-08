https://ria.ru/20260308/ssha-2079311983.html
"Никогда не дойдет": атака США на Иран напугала их союзников
"Никогда не дойдет": атака США на Иран напугала их союзников - РИА Новости, 08.03.2026
"Никогда не дойдет": атака США на Иран напугала их союзников
Союзники США опасаются, что война с Ираном оставит их без закупленного у Вашингтона оружия, пишет издание Politico. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T02:39:00+03:00
2026-03-08T02:39:00+03:00
2026-03-08T02:39:00+03:00
в мире
сша
иран
министерство обороны сша
politico
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079088013_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d0d842900700ccfe3d5508bf05a22172.jpg
https://ria.ru/20260308/tramp-2079308349.html
https://ria.ru/20260307/iran-2079297768.html
https://ria.ru/20260307/tramp-2079250667.html
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079088013_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_732adbd0a297f548f153c492212f31c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, министерство обороны сша, politico, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Министерство обороны США, Politico, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Никогда не дойдет": атака США на Иран напугала их союзников
Politico: союзники США боятся, что война с Ираном оставит их без оружия