Вот в чем дело: США провернули в Иране самую большую махинацию в истории

На заседании Совбеза ООН в день начала агрессии США и Израиля против Ирана американский представитель Уолтц торжественно "расстегнул" на груди тельняшку и заявил, что "наши союзники и партнеры могут рассчитывать на Соединенные Штаты и президента Трампа": "Те, кто стоит на нашей стороне, должны знать, что их безопасность абсолютна и безусловна. Это гарантировано".

Это прямое, смелое и ответственное заявление, и поэтому сразу после этого на все базы США в регионе, а также на критическую инфраструктуру дорогих и неприкосновенных американских союзников полетели иранские ракеты и дальнобойные дроны. И продолжают это делать по сей день.

Только вчера Иран нанес успешные удары по базе Кэмп-Арифджан в Кувейте (минус — шесть радиолокационных куполов спутниковой связи), по базе Виктория у аэропорта Багдад в Ираке (минус — система ПВО C-RAM, а также авиационный склад 23-й эскадрильи ВВС США), а также по очередному кругу по базам в Бахрейне и Иордании.

Всего Иран разбомбил уже 14 американских баз, в том числе базу Аль-Дафра в ОАЭ (как утверждают американские СМИ, оттуда была атакована иранская школа, где погибли более полутора сотен учениц) и крупнейшую в регионе базу Али Аль-Салем в Кувейте.

Чтобы два раза не вставать, иранцы также прошлись по очень-очень мирным гостиницам, где под прикрытием гражданских спокойно квартировали американские военные и цэрэушники, многие из которых теперь поедут домой в цинковых ящиках.

Помимо этого серьезно досталось нефтеперерабатывающим предприятиям, нефте- и газопроводам, заводам по производству СПГ, нефтеналивным терминалам, аэродромам и прочему добру ближневосточных монархов и шейхов, поскольку иранцы справедливо считают, что имеют полное право разрушать объекты, поддерживающие жизнедеятельность вражеских сил в регионе. Бонусом пошла блокировка судоходства в Ормузском проливе.

Кроме нефти и газа, у союзников США в регионе намечаются проблемы с водой, едой и вообще всем.

Когда у государств Залива задымились калькуляторы, где подсчитываются триллионные убытки, а полки магазинов в Абу-Даби своей чистотой и блеском начали напоминать операционную, обескураженные союзники побежали к американцам: вы же обещали, гарантировали, как же так? Мы же, в конце концов, платим вам за свою безопасность огромные деньги!

Тут надо пояснить: вопреки городским мифам, за американские базы в ближневосточных монархиях платят не американцы, а принимающая сторона (притом что конгресс исправно выделяет на эти же самые базы просто астрономические суммы — но это уже другая история). В год на содержание и модернизацию старых и строительство новых военных баз США страны Персидского залива тратят десятки миллиардов долларов. В частности, в 2025 году Катар радостно заявил, что инвестирует десять миллиардов в базу Аль-Удейд. Инвестиции в свою безопасность — это святое, на это никаких денег не жалко, верно?

Соль нынешней ситуации заключается не в том, что США не смогли защитить своих союзников, а в том, что они и не планировали этого делать.

Да-да.

Публичные заявления — это одно, а официальные документы — это, как мы знаем, совершенно другое.

В июле 2024 года Исследовательская служба конгресса США представила народным избранникам служебный документ, где подробно расписывалась политика Штатов по поводу зарубежных военных баз. Так вот: согласно национальной стратегии США, главная цель "базовой" политики — "коммуницировать региональным союзникам и партнерам приверженность США их защите и поддержке". Главное — не защита, не гарантии и конкретные действия, если что, а "коммуникация", то есть наведение тени на плетень.

Ни в одном официальном документе по поводу баз на территории лучших друзей США нет ни слова о том, что американцы что-то им железобетонно гарантируют и при опасности сразу бросятся на их защиту.

Например, в докладе Академии ВВС США по поводу американского военного присутствия за рубежом 212 раз употреблено слово "заверение" (в смысле заверение союзников), но слов "гарантия", "обязательство" и так далее там нет в принципе. Платите деньги, а мы вас уверим так, что разуверят только чужие ракеты — но это потом.

Забавно, что непуганые любители наступать на грабли обитают не только на Ближнем Востоке. Среди их насиженных гнезд также некоторые постсоциалистические, постсоветские и другие страны Европы.

В свое время президент Польши Дуда на торжественном открытии американской ПРО-базы Aegis Ashore Poland в Редзиково со слезами на глазах объявил, что "присутствие США — это гарантия нашей безопасности".

Другой — постсоветский — тигр, президент Литвы Науседа, на радостях после размещения американского контингента на базе под Вильнюсом заявил, что "американское военное присутствие — надежная защита от российской агрессии".

С учетом мыслительных способностей подобных товарищей можно предположить, что ситуация в Персидском заливе их не научит ничему.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев написал весьма емко: "Арабские страны Персидского залива позволили разместить на своей территории американские базы, наивно полагая, что те их защитят. Как бы не так! США просто используют их, защищая при этом только одну страну. Хорошенько подумайте, действительно ли вам нужны американские базы — это не защита, а угроза".

Немного поправим — не просто угроза, а самый настоящий, мощнейший неодимовый магнит для всего, что может красиво и качественно взрывать, жечь и убивать по всем законам ядерной и неядерной физики.