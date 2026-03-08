СМИ узнали, во сколько обошлась США первая неделя войны против Ирана

ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. Первая неделя военной операции США и Израиля против Ирана обошлась Вашингтону примерно в 6 миллиардов долларов, при этом остаётся неясным, как может выглядеть победа в этом конфликте, пишет в воскресенье газета New York Times.
Как пишет издание, представители Пентагона на этой неделе сообщили конгрессу США, что расходы Вашингтона на первые семь дней боевых действий составили около 6 миллиардов долларов.
По данным газеты, примерно 4 миллиарда долларов из этой суммы пришлись на боеприпасы, прежде всего на ракеты-перехватчики, использовавшиеся для отражения ответных ракетных ударов Ирана.
Издание пишет, что с начала конфликта американские и израильские силы нанесли около четырёх тысяч ударов по целям на территории Ирана, включая позиции баллистических ракет, военные штабы и объекты военно-морских сил.
При этом, несмотря на масштабную воздушную кампанию, Тегеран сохраняет значительную часть своего военного потенциала, отмечается в публикации. По оценкам американских должностных лиц, представленным конгрессу на закрытых брифингах, Иран по-прежнему располагает примерно половиной своего ракетного арсенала и значительной частью беспилотников.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.