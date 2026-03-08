https://ria.ru/20260308/spetsoperatsiya-2079422640.html
Минобороны показало, как "Герань" уничтожила пусковую установку HIMARS ВСУ
Минобороны показало, как "Герань" уничтожила пусковую установку HIMARS ВСУ
Минобороны показало, как "Герань" уничтожила пусковую установку HIMARS ВСУ
Минобороны России показало кадры уничтожения беспилотниками "Герань" пусковой установки HIMARS ВСУ в Харьковской области.
Уничтожение пусковой установки HIMARS ВСУ в Харьковской области
"Герань" уничтожила пусковую установку HIMARS ВСУ в Харьковской области.
Кадры успешной охоты показало Минобороны.
Минобороны показало, как "Герань" уничтожила пусковую установку HIMARS ВСУ
Минобороны показало кадры уничтожения установки HIMARS ВСУ в Харьковской области