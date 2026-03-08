Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало, как "Герань" уничтожила пусковую установку HIMARS ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
19:03 08.03.2026 (обновлено: 21:08 08.03.2026)
Минобороны показало, как "Герань" уничтожила пусковую установку HIMARS ВСУ
Минобороны показало, как "Герань" уничтожила пусковую установку HIMARS ВСУ
Минобороны России показало кадры уничтожения беспилотниками "Герань" пусковой установки HIMARS ВСУ в Харьковской области. РИА Новости, 08.03.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность, россия, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало, как "Герань" уничтожила пусковую установку HIMARS ВСУ

Минобороны показало кадры уничтожения установки HIMARS ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Минобороны России показало кадры уничтожения беспилотниками "Герань" пусковой установки HIMARS ВСУ в Харьковской области.
«
На опубликованных кадрах видно, как ВС РФ последовательно уничтожают пусковую установку HIMARS ВСУ, направляя в нее два беспилотника "Герань". На видео показано также уничтожение автомобиля сопровождения и транспортно-заряжающей машины противника.
