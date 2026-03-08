https://ria.ru/20260308/spetsoperatsiya-2079317240.html
Расчеты ПВО "Запада" уничтожили БПЛА ВСУ на Краснолиманском направлении
Расчеты зенитных установок ЗУ-23 группировки войск РФ "Запад" в ходе выполнения огневых задач уничтожили разведывательные и ударные беспилотные летательные... РИА Новости, 08.03.2026
