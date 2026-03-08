https://ria.ru/20260308/spetsoperatsiya-2079316985.html
Артиллеристы уничтожили сеть укрепсооружений ВСУ в Запорожской области
Артиллеристы уничтожили сеть укрепсооружений ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 08.03.2026
Артиллеристы уничтожили сеть укрепсооружений ВСУ в Запорожской области
Расчёт САУ "Гвоздика" поразил сеть укреплённых сооружений ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T05:05:00+03:00
2026-03-08T05:05:00+03:00
2026-03-08T05:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243120_0:120:2962:1786_1920x0_80_0_0_9317d913b9b1be6787ae110c65970650.jpg
https://ria.ru/20260308/spetsoperatsiya-2079316634.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243120_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_972bb30d6a61d1d50ee59ae63eaf8363.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Артиллеристы уничтожили сеть укрепсооружений ВСУ в Запорожской области
Расчет САУ "Гвоздика" уничтожил сеть укрепсооружений ВСУ в Запорожской области