Морпех рассказал об уничтожении пункта дислокации ВСУ в ДНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:01 08.03.2026
Морпех рассказал об уничтожении пункта дислокации ВСУ в ДНР
Морпех рассказал об уничтожении пункта дислокации ВСУ в ДНР - РИА Новости, 08.03.2026
Морпех рассказал об уничтожении пункта дислокации ВСУ в ДНР
Пункт временной дислокации ВСУ в населенном пункте Белицкое в ДНР был уничтожен точными ударами четырех авиабомб, рассказал РИА Новости старший оператор расчета РИА Новости, 08.03.2026
донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Морпех рассказал об уничтожении пункта дислокации ВСУ в ДНР

РИА Новости: в ДНР авиационным ударом уничтожен пункт дислокации ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 мар – РИА Новости. Пункт временной дислокации ВСУ в населенном пункте Белицкое в ДНР был уничтожен точными ударами четырех авиабомб, рассказал РИА Новости старший оператор расчета БПЛА 55-й дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки "Центр", с позывным "Вавилон".
Разведка батальона беспилотных систем обнаружила в населенном пункте Белицкое скопление пехоты противника.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Жители Сумской области жалуются на массовое мародерство ВСУ
Вчера, 20:26
"Сначала там было несколько человек, они просто подошли к дому и зашли. За этим домом установили постоянное наблюдение. Позднее было обнаружено, как к этому дому подъехала техника ВСУ и туда выгрузилось еще 10 человек", – рассказал "Вавилон".
Боец уточнил, что накопление пехоты противника произошло буквально в течение часа и командование приняло решение нанести авиаудар по выявленным координатам.
"Цель была поражена четырьмя "ФАБ-500" (фугасная авиационная бомба - ред.). Полностью уничтожен обнаруженный пункт временной дислокации противника, а также соседние дома, куда также от этого дома разветвлялись тропы", – добавил собеседник агентства.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
ВС России уничтожили вертолет Ми-8 ВСУ
Вчера, 12:57
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
