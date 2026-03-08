https://ria.ru/20260308/spetsoperatsiya-2079316634.html
Морпех рассказал об уничтожении пункта дислокации ВСУ в ДНР
Морпех рассказал об уничтожении пункта дислокации ВСУ в ДНР
Пункт временной дислокации ВСУ в населенном пункте Белицкое в ДНР был уничтожен точными ударами четырех авиабомб, рассказал РИА Новости старший оператор расчета РИА Новости, 08.03.2026
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Морпех рассказал об уничтожении пункта дислокации ВСУ в ДНР
ДОНЕЦК, 8 мар – РИА Новости. Пункт временной дислокации ВСУ в населенном пункте Белицкое в ДНР был уничтожен точными ударами четырех авиабомб, рассказал РИА Новости старший оператор расчета БПЛА 55-й дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки "Центр", с позывным "Вавилон".
Разведка батальона беспилотных систем обнаружила в населенном пункте Белицкое скопление пехоты противника.
"Сначала там было несколько человек, они просто подошли к дому и зашли. За этим домом установили постоянное наблюдение. Позднее было обнаружено, как к этому дому подъехала техника ВСУ
и туда выгрузилось еще 10 человек", – рассказал "Вавилон".
Боец уточнил, что накопление пехоты противника произошло буквально в течение часа и командование приняло решение нанести авиаудар по выявленным координатам.
"Цель была поражена четырьмя "ФАБ-500" (фугасная авиационная бомба - ред.). Полностью уничтожен обнаруженный пункт временной дислокации противника, а также соседние дома, куда также от этого дома разветвлялись тропы", – добавил собеседник агентства.