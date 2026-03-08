Морпех рассказал об уничтожении пункта дислокации ВСУ в ДНР

ДОНЕЦК, 8 мар – РИА Новости. Пункт временной дислокации ВСУ в населенном пункте Белицкое в ДНР был уничтожен точными ударами четырех авиабомб, рассказал РИА Новости старший оператор расчета БПЛА 55-й дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки "Центр", с позывным "Вавилон".

Разведка батальона беспилотных систем обнаружила в населенном пункте Белицкое скопление пехоты противника.

"Сначала там было несколько человек, они просто подошли к дому и зашли. За этим домом установили постоянное наблюдение. Позднее было обнаружено, как к этому дому подъехала техника ВСУ и туда выгрузилось еще 10 человек", – рассказал "Вавилон".

Боец уточнил, что накопление пехоты противника произошло буквально в течение часа и командование приняло решение нанести авиаудар по выявленным координатам.