Женщина-морпех рассказала, как спасала раненого бойца как родного сына

ДОНЕЦК, 8 мар — РИА Новости. Военный медик спасла тяжелораненого российского офицера как родного на добропольском направлении, рассказала РИА Новости фельдшер 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригады морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Гюрза".

По её словам, раненого старшего лейтенанта по имени Михаил доставили в тяжелом состоянии.

"Привезли старшего лейтенанта, его звали Михаил. Он был тяжелый. Но вёл себя так достойно. И у меня было ощущение, что я работала с родным сыном", — рассказала она.

Фельдшер призналась, что этот случай стал для неё одним из самых эмоционально тяжёлых за всё время службы.

"У меня практически никогда не было такого, что у меня руки тряслись, у меня всё падало из рук. Я настолько переживала", — отметила медик.

По её словам, к спасению офицера подключился весь медицинский расчёт. Работать приходилось в сложных условиях в тесном блиндаже.

"Подключились все. Только выносить — представляете, просто спотыкаюсь, а там блиндаж был маленький, узенький. Было очень тяжело работать с этим парнем", — пояснила она.

Несмотря на тяжёлое состояние раненого, медикам удалось стабилизировать его.