Женщина-морпех рассказала, как спасала раненого бойца как родного сына
Специальная военная операция на Украине
 
03:24 08.03.2026
Женщина-морпех рассказала, как спасала раненого бойца как родного сына
Военный медик спасла тяжелораненого российского офицера как родного на добропольском направлении, рассказала РИА Новости фельдшер 61-й отдельной гвардейской... РИА Новости, 08.03.2026
Женщина-морпех рассказала, как спасала раненого бойца как родного сына

РИА Новости: военный медик спасла раненного бойца на Добропольском направлении

ДОНЕЦК, 8 мар — РИА Новости. Военный медик спасла тяжелораненого российского офицера как родного на добропольском направлении, рассказала РИА Новости фельдшер 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригады морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Гюрза".
По её словам, раненого старшего лейтенанта по имени Михаил доставили в тяжелом состоянии.
