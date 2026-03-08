https://ria.ru/20260308/spetsoperatsiya-2079313572.html
Женщина-морпех рассказала, как спасала раненого бойца как родного сына
Женщина-морпех рассказала, как спасала раненого бойца как родного сына
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ
Женщина-морпех рассказала, как спасала раненого бойца как родного сына
РИА Новости: военный медик спасла раненного бойца на Добропольском направлении
ДОНЕЦК, 8 мар — РИА Новости. Военный медик спасла тяжелораненого российского офицера как родного на добропольском направлении, рассказала РИА Новости фельдшер 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригады морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Гюрза".
По её словам, раненого старшего лейтенанта по имени Михаил доставили в тяжелом состоянии.
"Привезли старшего лейтенанта, его звали Михаил. Он был тяжелый. Но вёл себя так достойно. И у меня было ощущение, что я работала с родным сыном", — рассказала она.
Фельдшер призналась, что этот случай стал для неё одним из самых эмоционально тяжёлых за всё время службы.
"У меня практически никогда не было такого, что у меня руки тряслись, у меня всё падало из рук. Я настолько переживала", — отметила медик.
По её словам, к спасению офицера подключился весь медицинский расчёт. Работать приходилось в сложных условиях в тесном блиндаже.
"Подключились все. Только выносить — представляете, просто спотыкаюсь, а там блиндаж был маленький, узенький. Было очень тяжело работать с этим парнем", — пояснила она.
Несмотря на тяжёлое состояние раненого, медикам удалось стабилизировать его.
"Мы всё, конечно, отработали, было сложно. Но от нас он уехал уже розовенький, спасли. Он уже улыбался", — добавила "Гюрза".