Спасатели продолжают искать детей у реки в Подмосковье
Спасатели продолжают искать детей у реки в Подмосковье
Профессиональные спасатели продолжают работать у реки в Подмосковье, где пропали трое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T17:15:00+03:00
2026-03-08T17:15:00+03:00
2026-03-08T17:15:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
