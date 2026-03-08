Рейтинг@Mail.ru
Спасатели продолжают искать детей у реки в Подмосковье - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:15 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/spasateli-2079409997.html
Спасатели продолжают искать детей у реки в Подмосковье
Спасатели продолжают искать детей у реки в Подмосковье - РИА Новости, 08.03.2026
Спасатели продолжают искать детей у реки в Подмосковье
Профессиональные спасатели продолжают работать у реки в Подмосковье, где пропали трое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T17:15:00+03:00
2026-03-08T17:15:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079380419_0:1:1135:639_1920x0_80_0_0_88a4651ceedfc2f8ae667a5061c5939e.jpg
https://ria.ru/20260308/poiskoviki-2079409562.html
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079380419_142:0:994:639_1920x0_80_0_0_8094719fb8d245f60f0b453f455f7f78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Спасатели продолжают искать детей у реки в Подмосковье

РИА Новости: спасатели продолжают искать пропавших у реки в Подмосковье детей

© ГУ МЧС России по Московской области/ВКонтактеПоиск троих пропавших подростков в Звенигороде
Поиск троих пропавших подростков в Звенигороде - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© ГУ МЧС России по Московской области/ВКонтакте
Поиск троих пропавших подростков в Звенигороде
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЗВЕНИГОРОД, 8 мар - РИА Новости. Профессиональные спасатели продолжают работать у реки в Подмосковье, где пропали трое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".
«
"Там (у реки - ред.) на месте работают уже спасатели-профессионалы… Мособлпожспас работали на месте, проверяли акваторию", - сказала собеседница агентства.
По данным регионального главка МЧС, в субботу 13-летняя девочка, двое 12-летних мальчиков в Одинцовском городском округе ушли гулять и до сих пор не вернулись. По свидетельским показаниям, детей видели в районе реки Москвы. На берегу обнаружены следы и личные вещи - шапка. В связи с этим особое внимание уделяется акватории реки, осуществляются погружения и обследование территории с воздуха с использованием БПЛА.
Поиск троих пропавших подростков в Звенигороде - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Волонтеры в Звенигороде ждут фото с воздуха для продолжения поисков детей
Вчера, 17:13
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)МоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала