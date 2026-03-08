Рейтинг@Mail.ru
Ученый рассказал, когда Солнце завершит цикл активности - РИА Новости, 08.03.2026
02:55 08.03.2026
Ученый рассказал, когда Солнце завершит цикл активности
Ученый рассказал, когда Солнце завершит цикл активности
Солнце прошло пик 11-летнего цикла активности, и она идет на спад, фаза минимума наступит к 2030 году, что приведет к снижению числа магнитных бурь
Ученый рассказал, когда Солнце завершит цикл активности

РИА Новости: Солнце завершит цикл активности к 2030 году

© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/TelegramПротуберанец оторвался от Солнца
Протуберанец оторвался от Солнца - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram
Протуберанец оторвался от Солнца. Архивное фото
ИРКУТСК, 8 мар - РИА Новости. Солнце прошло пик 11-летнего цикла активности, и она идет на спад, фаза минимума наступит к 2030 году, что приведет к снижению числа магнитных бурь, заявил РИА Новости астрофизик, доктор физико-математических наук Сергей Язев.
Шесть мощных вспышек самого высокого класса Х произошли на Солнце в феврале текущего года, вызвав сильные магнитные бури. Благодаря тому, что мощные потоки заряженных частиц проникали глубже в атмосферу Земли, яркие северные сияния можно было видеть далеко за пределами обычных зон наблюдения. Однако, по данным астрофизиков, пик солнечной активности уже пройден и дальше она пойдет на спад.
Восход Солнца из космоса - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
"Не имеет шансов". Ученые рассказали о падении кометы на Солнце
5 марта, 14:09
"Сейчас 11-летний цикл солнечной активности идет на спад. Его пик был пройден в августе 2024 года. Число пятен на Солнце заметно уменьшается. В 2030-2031 году Солнце вступит в фазу минимума своей активности, которые характеризуются малым количеством пятен и вспышек. Соответственно и количество магнитных бурь сойдет к минимуму", - сказал ученый.
При этом он отметил, что негативное влияние магнитных бурь на здоровье человека в значительной степени преувеличено.
"Исследований на эту тему было много, но закономерности и взаимосвязи воздействия на живые организмы однозначно не доказаны. Точно известно, что во время магнитных бурь нарушается радиосвязь на коротких волнах и то, что на передачу радиосигнала на длинных волнах они оказывают значительно меньше влияния", - добавил астрофизик.
Прогнозы относительно времени возникновения магнитных бурь, по его словам, пока не очень точны, поскольку ученые в настоящее время не обладают достаточным количеством объективных данных о характеристиках конкретных облаков плазмы, которые выбрасывает Солнце в сторону нашей планеты.
Также ученый отметил, что влияние спада солнечной активности на климат гипотетически рассматривается, но подтверждений этому нет.
"Возможно, на тысячелетней шкале времени можно заметить такую связь, но для коротких периодов воздействие не просматривается. Если связь и есть, то более сложная и опосредованная. На сегодня состояние солнечной активности в метеопрогнозах не учитывается", - сказал астрофизик.
Изображение активных областей на Солнце - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Астроном раскрыл, когда на солнце полностью прекратятся бури
5 марта, 03:42
 
НаукаЗемляСергей ЯзевМощные вспышки на Солнце
 
 
