Ученый рассказал, когда Солнце завершит цикл активности

ИРКУТСК, 8 мар - РИА Новости. Солнце прошло пик 11-летнего цикла активности, и она идет на спад, фаза минимума наступит к 2030 году, что приведет к снижению числа магнитных бурь, заявил РИА Новости астрофизик, доктор физико-математических наук Сергей Язев.

Шесть мощных вспышек самого высокого класса Х произошли на Солнце в феврале текущего года, вызвав сильные магнитные бури. Благодаря тому, что мощные потоки заряженных частиц проникали глубже в атмосферу Земли , яркие северные сияния можно было видеть далеко за пределами обычных зон наблюдения. Однако, по данным астрофизиков, пик солнечной активности уже пройден и дальше она пойдет на спад.

"Сейчас 11-летний цикл солнечной активности идет на спад. Его пик был пройден в августе 2024 года. Число пятен на Солнце заметно уменьшается. В 2030-2031 году Солнце вступит в фазу минимума своей активности, которые характеризуются малым количеством пятен и вспышек. Соответственно и количество магнитных бурь сойдет к минимуму", - сказал ученый.

При этом он отметил, что негативное влияние магнитных бурь на здоровье человека в значительной степени преувеличено.

"Исследований на эту тему было много, но закономерности и взаимосвязи воздействия на живые организмы однозначно не доказаны. Точно известно, что во время магнитных бурь нарушается радиосвязь на коротких волнах и то, что на передачу радиосигнала на длинных волнах они оказывают значительно меньше влияния", - добавил астрофизик.

Прогнозы относительно времени возникновения магнитных бурь, по его словам, пока не очень точны, поскольку ученые в настоящее время не обладают достаточным количеством объективных данных о характеристиках конкретных облаков плазмы, которые выбрасывает Солнце в сторону нашей планеты.

Также ученый отметил, что влияние спада солнечной активности на климат гипотетически рассматривается, но подтверждений этому нет.