Рейтинг@Mail.ru
В нескольких районах Сочи обнаружили фрагменты сбитых дронов - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:20 08.03.2026 (обновлено: 00:04 09.03.2026)
https://ria.ru/20260308/sochi-2079444992.html
В нескольких районах Сочи обнаружили фрагменты сбитых дронов
В нескольких районах Сочи обнаружили фрагменты сбитых дронов - РИА Новости, 09.03.2026
В нескольких районах Сочи обнаружили фрагменты сбитых дронов
Фрагменты сбитых дронов обнаружены в ряде районов Сочи, пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены, сообщает в Telegram-канале мэр города Андрей... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-08T23:20:00+03:00
2026-03-09T00:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
сочи
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151109/93/1511099379_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_0d683d60fc4f38667029fc2a558fd10b.jpg
https://ria.ru/20251125/opasnost-2057283368.html
сочи
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151109/93/1511099379_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_9f38e8c2862b34569c2109fa5427fe96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сочи, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Сочи, Украина
В нескольких районах Сочи обнаружили фрагменты сбитых дронов

Прошунин: в нескольких районах Сочи обнаружены фрагменты сбитых беспилотников

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкВ Адлерском районе Сочи
В Адлерском районе Сочи - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
В Адлерском районе Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Фрагменты сбитых дронов обнаружены в ряде районов Сочи, пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены, сообщает в Telegram-канале мэр города Андрей Прошунин.
Он отметил, что при отражении второго налета БПЛА все цели были уничтожены. Пострадавших нет, объектам инфраструктуры повреждений не нанесено.
«

"Вместе с тем в ряде районов Сочи обнаружены фрагменты сбитых дронов", - написал Прошунин.

Мэр отметил, что в Адлерском районе осколками повреждено остекление рейсового автобуса, следовавшего по маршруту. Уточняется, что в момент инцидента в салоне находились пять пассажиров, никто из них не пострадал.
Кроме того, на железнодорожных путях в районе станции Лоо повреждена контактная линия, принимаются оперативные меры для предотвращения задержек поездов.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Сочи - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В Сочи и "Сириусе" объявили беспилотную опасность
25 ноября 2025, 00:45
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСочиУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала