В нескольких районах Сочи обнаружили фрагменты сбитых дронов

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Фрагменты сбитых дронов обнаружены в ряде районов Сочи, пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены, сообщает в Фрагменты сбитых дронов обнаружены в ряде районов Сочи, пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены, сообщает в Telegram-канале мэр города Андрей Прошунин.

Он отметил, что при отражении второго налета БПЛА все цели были уничтожены. Пострадавших нет, объектам инфраструктуры повреждений не нанесено.

« "Вместе с тем в ряде районов Сочи обнаружены фрагменты сбитых дронов", - написал Прошунин.

Мэр отметил, что в Адлерском районе осколками повреждено остекление рейсового автобуса, следовавшего по маршруту. Уточняется, что в момент инцидента в салоне находились пять пассажиров, никто из них не пострадал.

Кроме того, на железнодорожных путях в районе станции Лоо повреждена контактная линия, принимаются оперативные меры для предотвращения задержек поездов.