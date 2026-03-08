https://ria.ru/20260308/sochi-2079444992.html
В нескольких районах Сочи обнаружили фрагменты сбитых дронов
В нескольких районах Сочи обнаружили фрагменты сбитых дронов - РИА Новости, 09.03.2026
В нескольких районах Сочи обнаружили фрагменты сбитых дронов
Фрагменты сбитых дронов обнаружены в ряде районов Сочи, пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены, сообщает в Telegram-канале мэр города Андрей...
2026
В нескольких районах Сочи обнаружили фрагменты сбитых дронов
Прошунин: в нескольких районах Сочи обнаружены фрагменты сбитых беспилотников
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости.
Фрагменты сбитых дронов обнаружены в ряде районов Сочи, пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены, сообщает в Telegram-канале
мэр города Андрей Прошунин.
Он отметил, что при отражении второго налета БПЛА все цели были уничтожены. Пострадавших нет, объектам инфраструктуры повреждений не нанесено.
"Вместе с тем в ряде районов Сочи обнаружены фрагменты сбитых дронов", - написал Прошунин.
Мэр отметил, что в Адлерском районе осколками повреждено остекление рейсового автобуса, следовавшего по маршруту. Уточняется, что в момент инцидента в салоне находились пять пассажиров, никто из них не пострадал.
Кроме того, на железнодорожных путях в районе станции Лоо повреждена контактная линия, принимаются оперативные меры для предотвращения задержек поездов.
В ответ на атаки ВСУ
на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.