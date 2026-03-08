https://ria.ru/20260308/sochi-2079407751.html
В аэропорту Сочи сняли ограничения
В аэропорту Сочи сняли ограничения - РИА Новости, 08.03.2026
В аэропорту Сочи сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи сняты, сообщила Росавиация. РИА Новости, 08.03.2026
В аэропорту Сочи сняли ограничения
