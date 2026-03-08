Рейтинг@Mail.ru
В Сочи и Сириусе отменили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 08.03.2026
Специальная военная операция на Украине
 
17:00 08.03.2026
В Сочи и Сириусе отменили угрозу атаки БПЛА
В Сочи и Сириусе отменили угрозу атаки БПЛА
Угроза атаки беспилотников отменена в Сочи и Сириусе, сообщили глава Сочи Андрей Прошунин и глава федеральной территории "Сириус" Дмитрий Плишкин. РИА Новости, 08.03.2026
безопасность, сочи, дмитрий плишкин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сочи, Дмитрий Плишкин
В Сочи и Сириусе отменили угрозу атаки БПЛА

В Сочи и Сириусе отменили угрозу атаки беспилотников

© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкВид на город Сочи
Вид на город Сочи - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Сергей Субботин
Перейти в медиабанк
Вид на город Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 8 мар – РИА Новости. Угроза атаки беспилотников отменена в Сочи и Сириусе, сообщили глава Сочи Андрей Прошунин и глава федеральной территории "Сириус" Дмитрий Плишкин.
"Отмена угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Опасности для жителей и гостей города-курорта нет", - написал Прошунин в Telegram-канале.

"Отбой угрозы атаки БПЛА. Сохраняем бдительность", - написал в своём Telegram-канале Плишкин.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСочиДмитрий Плишкин
 
 
