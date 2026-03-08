https://ria.ru/20260308/sochi-2079406894.html
В Сочи и Сириусе отменили угрозу атаки БПЛА
В Сочи и Сириусе отменили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 08.03.2026
В Сочи и Сириусе отменили угрозу атаки БПЛА
Угроза атаки беспилотников отменена в Сочи и Сириусе, сообщили глава Сочи Андрей Прошунин и глава федеральной территории "Сириус" Дмитрий Плишкин. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T17:00:00+03:00
2026-03-08T17:00:00+03:00
2026-03-08T17:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сочи
дмитрий плишкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/67158/81/671588171_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_bf9c380958c53703d0cb7ec0cd9ba329.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/67158/81/671588171_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_5f4faf647e77c2026ec5f6a341d9e157.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сочи, дмитрий плишкин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сочи, Дмитрий Плишкин
В Сочи и Сириусе отменили угрозу атаки БПЛА
В Сочи и Сириусе отменили угрозу атаки беспилотников