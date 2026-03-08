В Сочи объявили угрозу атаки беспилотников

«

"Уважаемые жители и гости федеральной территории "Сириус"! Существует угроза атаки БПЛА. Все силы и средства готовы к ее отражению. Прошу сохранять спокойствие, отойти от окон и укрыться в безопасном месте", - написал в своём Telegram-канале Плишкин.