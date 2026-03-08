https://ria.ru/20260308/sochi-2079394212.html
В Сочи объявили угрозу атаки беспилотников
В Сочи объявили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 08.03.2026
В Сочи объявили угрозу атаки беспилотников
Угроза атаки беспилотников объявлена в Сочи и Сириусе, сообщили глава Сочи Андрей Прошунин и глава федеральной территории "Сириус" Дмитрий Плишкин. РИА Новости, 08.03.2026
