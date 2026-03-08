Рейтинг@Mail.ru
В Сочи объявили угрозу атаки беспилотников
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:50 08.03.2026 (обновлено: 16:13 08.03.2026)
В Сочи объявили угрозу атаки беспилотников
Угроза атаки беспилотников объявлена в Сочи и Сириусе, сообщили глава Сочи Андрей Прошунин и глава федеральной территории "Сириус" Дмитрий Плишкин. РИА Новости, 08.03.2026
Поселок городского типа Сириус в Краснодарском крае
Поселок городского типа Сириус в Краснодарском крае
Поселок городского типа Сириус в Краснодарском крае. Архивное фото
СОЧИ, 8 мар – РИА Новости. Угроза атаки беспилотников объявлена в Сочи и Сириусе, сообщили глава Сочи Андрей Прошунин и глава федеральной территории "Сириус" Дмитрий Плишкин.
"На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", - написал Прошунин в Telegram-канале.
В Сочи работают сирены, передает корреспондент РИА Новости.
Глава Сочи призвал гостей и жителей курорта покинуть набережные и укрыться в безопасном месте.
"Уважаемые жители и гости федеральной территории "Сириус"! Существует угроза атаки БПЛА. Все силы и средства готовы к ее отражению. Прошу сохранять спокойствие, отойти от окон и укрыться в безопасном месте", - написал в своём Telegram-канале Плишкин.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
