https://ria.ru/20260308/sobyanin-2079412324.html
Собянин сообщил об отражении атаки БПЛА на Москву
Собянин сообщил об отражении атаки БПЛА на Москву - РИА Новости, 08.03.2026
Собянин сообщил об отражении атаки БПЛА на Москву
СИЛАМИ ПВО МИНОБОРОНЫ ОТРАЖЕНА АТАКА БПЛА, АТАКОВАВШЕГО МОСКВУ - СОБЯНИН РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T17:33:00+03:00
2026-03-08T17:33:00+03:00
2026-03-08T17:33:00+03:00
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112511_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_7114af93f283ff0242d6402525b6c10e.jpg
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112511_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_78683cc1ab8c769a46622f20bf7bad56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
Собянин сообщил об отражении атаки БПЛА на Москву
Собянин: силы ПВО отразили атаку летевшего на Москву БПЛА