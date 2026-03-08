Синоптик рассказал, когда в Москве начнется снегопад

Рейтинг@Mail.ru
09:30 08.03.2026 (обновлено: 12:09 08.03.2026)
Снегопад в Москве начнется в ночь на понедельник и прекратится днем, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 08.03.2026
общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Снегопад в Москве
Снегопад в Москве. Архивное фото
Снегопад в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Снегопад в Москве начнется в ночь на понедельник и прекратится днем, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее Тишковец сообщал РИА Новости, что начало метеорологической весны ожидается в московском регионе со вторника.
"В ночь на понедельник погода ухудшится: в зоне холодного фронта пройдет снегопад, на термометре минус три - минус шесть градусов. С наступлением светлого времени суток ненастье ослабеет и к середине дня прекратится, в облаках появятся неустойчивые просветы, ветер развернется с юго-восточных на западные румбы, максимальная температура ноль - плюс три градуса", - рассказал Тишковец.
Синоптик добавил, что показания барометров будут падать и вечером составят 751 миллиметр ртутного столба.
Москва - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве начнется метеорологическая весна
7 марта, 08:37
 
ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
