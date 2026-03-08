Синоптик рассказал, когда в Москве начнется снегопад

"В ночь на понедельник погода ухудшится: в зоне холодного фронта пройдет снегопад, на термометре минус три - минус шесть градусов. С наступлением светлого времени суток ненастье ослабеет и к середине дня прекратится, в облаках появятся неустойчивые просветы, ветер развернется с юго-восточных на западные румбы, максимальная температура ноль - плюс три градуса", - рассказал Тишковец.