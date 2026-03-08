Рейтинг@Mail.ru
В Словакии НПЗ Slovnaft начал использовать нефть из госрезервов
13:35 08.03.2026
В Словакии НПЗ Slovnaft начал использовать нефть из госрезервов
Нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, который находится в Братиславе, начал использовать нефть из государственных резервов в рамках объявленной кризисной...
экономика
словакия
братислава
киев
роберт фицо
в мире
словакия
братислава
киев
экономика, словакия, братислава, киев, роберт фицо, в мире
Экономика, Словакия, Братислава, Киев, Роберт Фицо, В мире
В Словакии НПЗ Slovnaft начал использовать нефть из госрезервов

БРАТИСЛАВА, 8 мар - РИА Новости. Нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, который находится в Братиславе, начал использовать нефть из государственных резервов в рамках объявленной кризисной ситуации из-за остановленной Киевом прокачки по нефтепроводу “Дружба”, сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
“Необходимо напомнить, что НПЗ Slovnaft начал использовать нефть из государственных резервов в рамках объявленной кризисной ситуации из-за нефти”, - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его официальной странице в Facebook* в воскресенье.
Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Словакия готова принять новые меры против Украины, заявил Фицо
25 февраля, 20:21
 
