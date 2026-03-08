В Словакии НПЗ Slovnaft начал использовать нефть из госрезервов

БРАТИСЛАВА, 8 мар - РИА Новости. Нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, который находится в Братиславе, начал использовать нефть из государственных резервов в рамках объявленной кризисной ситуации из-за остановленной Киевом прокачки по нефтепроводу “Дружба”, сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.