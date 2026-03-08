https://ria.ru/20260308/slovnaft-2079369557.html
В Словакии НПЗ Slovnaft начал использовать нефть из госрезервов
В Словакии НПЗ Slovnaft начал использовать нефть из госрезервов - РИА Новости, 08.03.2026
В Словакии НПЗ Slovnaft начал использовать нефть из госрезервов
Нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, который находится в Братиславе, начал использовать нефть из государственных резервов в рамках объявленной кризисной...
экономика
словакия
братислава
киев
роберт фицо
в мире
словакия
братислава
киев
В Словакии НПЗ Slovnaft начал использовать нефть из госрезервов
