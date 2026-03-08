Рейтинг@Mail.ru
Следователь купянского отделения полиции покончила с собой в Харькове - РИА Новости, 08.03.2026
06:32 08.03.2026
Следователь купянского отделения полиции покончила с собой в Харькове
Следователь купянского отделения полиции покончила с собой в Харькове - РИА Новости, 08.03.2026
Следователь купянского отделения полиции покончила с собой в Харькове
Следователь купянского отделения полиции Диана Влас покончила с собой в Харькове, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T06:32:00+03:00
2026-03-08T06:32:00+03:00
харьков
2026
происшествия, харьков
Происшествия, Харьков
Следователь купянского отделения полиции покончила с собой в Харькове

РИА Новости: следователь отделения полиции Купянска покончила с собой в Харькове

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Следователь купянского отделения полиции Диана Влас покончила с собой в Харькове, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Харькове совершила самоубийство следователь купянского отделения полиции Диана Влас - гражданская жена начальника местной полиции генерала Петра Токара", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что девушка планировала уволиться из правоохранительных органов и уехать за границу. И отметил, что против Влас были выдвинуты обвинения в незаконном обогащении за счет "боевых выплат", после чего она покончила с собой. Харьковская полиция возбудила уголовное дело по факту "разглашения служебной информации".
