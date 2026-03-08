Схемы набора бразильцев в ВСУ нужно расследовать, заявил ветеран ВМС

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Схемы набора бразильцев в ВСУ следует расследовать, и не исключено, что этим займутся власти страны, а родственники погибших потребуют компенсацию, высказал мнение в разговоре с РИА Новости офицер в запасе ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу.

"По деньгам, которые были заработаны здесь, отчитывались перед налоговой? Там вообще знали об этом? Как деньги покинули страну? Все это нужно расследовать", - сказал собеседник.