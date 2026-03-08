Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказала о погоде в Москве в ближайшее время - РИА Новости, 08.03.2026
09:45 08.03.2026
Синоптик рассказала о погоде в Москве в ближайшее время
Температура до +8 градусов ожидается в Москве в ближайшее время, рассказала РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Температура до +8 градусов ожидается в Москве в ближайшее время, рассказала РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова
"В ближайшее время в Москве после циклонов ожидается антициклон с несильным ветром, ночной температурой около нуля и дневной до +8 градусов, что выше нормы, поэтому снег в городе будет активно таять", - сообщила Макарова.
Врач рассказала, как справиться с аллергией этой весной
Врач рассказала, как справиться с аллергией этой весной
6 марта, 04:35
 
