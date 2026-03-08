https://ria.ru/20260308/sinoptik-2079339396.html
Синоптик рассказала о погоде в Москве в ближайшее время
Температура до +8 градусов ожидается в Москве в ближайшее время, рассказала РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T09:45:00+03:00
общество
москва
россия
марина макарова
гидрометцентр
снегопад в москве
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Общество, Москва, Россия, Марина Макарова, Гидрометцентр, Снегопад в Москве
Синоптик Макарова: в Москве в ближайшее время ожидается до +8 градусов