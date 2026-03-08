Находка в Германии пролила свет на "потерянную главу" истории человечества

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости, Вадим Минеев. Многие из этих артефактов найдены в пещерах каменного века в Швабском Альбе, труднодоступном горном массиве на юго-западе Германии. Возраст этих находок, которые датируются периодом от 43 000 до 34 000 лет назад, поистине впечатляет.

Археологи проанализировали более 3000 изображений на 260 доисторических артефактах и поделились результатами своей работы в новом исследовании

Среди наиболее интересных — небольшая фигурка мамонта, вырезанная из бивня вымершего животного, а также адорант — знаменитая статуэтка из слоновой кости, изображающая человекоподобного льва с распростертыми руками.

Другие реликвии представляют собой флейты, резные фигурки животных и гибридные — людей и зверей. Все покрыты повторяющимися символами — от V-образных надрезов до линий, крестов и точек.

"Эти артефакты появились за десятки тысяч лет до первых систем письменности, в то время, когда Homo sapiens покинул Африку, поселился в Европе и столкнулся с неандертальцами", — пояснила Ева Дуткевич, соавтор исследования и археолог из Берлинского музея доисторической эпохи и раннего палеолита.

Ранняя форма внешней памяти

По мнению специалистов, резьба представляла собой структурированную символическую систему, а не случайное украшение. Это позволяет предположить, что в ней использовались ранние формы коммуникации или хранения информации, которые могли быть связаны с календарями, ритуалами, подсчетами.

Профессор Кристиан Бенц из Саарского университета добавил : "Существует множество теорий, но до сих пор было проведено очень мало эмпирических исследований основных, поддающихся измерению характеристик знаков".

Исследователи обнаружили, что некоторые предметы, особенно статуэтки, имеют более высокую "информационную плотность", то есть на их поверхности намеренно выгравировано больше символов.

"Знаки на археологических объектах часто повторяются: крест, крест, крест, линия, линия, линия. Такое повторение не характерно для разговорной речи", — сказал Бенц.

Систематическое использование знаков указывает на то, что у древних охотников-собирателей был способ хранения и передачи информации, который не связан с устной речью. По сути, это была ранняя, примитивная форма внешней памяти.

Раньше, чем в Месопотамии

"Наши результаты также показывают, что палеолитические охотники-собиратели разработали систему символов, информационная плотность которой статистически сопоставима с плотностью информации на самых ранних протоклинописных табличках из Древней Месопотамии, которые появились на 40 000 лет позже", — сказал Бенц.

Несмотря на то что эти символы — не привычная нам письменность, они демонстрируют уровень осознанности, сравнимый с самыми ранними попытками зафиксировать информацию в истории человечества.

Переписали историю всего человечества

О том, что значат обнаруженные символы, исследователи могут лишь гадать.

Возможно, некоторые из них отражают сезонные закономерности или циклы миграции животных. Гибридные фигуры и повторяющиеся узоры могли иметь религиозное или культурное значение, а равномерно расположенные насечки — служить для подсчета или ведения учета.