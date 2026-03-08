Рейтинг@Mail.ru
Находка в Германии пролила свет на "потерянную главу" истории человечества - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:30 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/simvoly-2079071941.html
Находка в Германии пролила свет на "потерянную главу" истории человечества
Находка в Германии пролила свет на "потерянную главу" истории человечества - РИА Новости, 08.03.2026
Находка в Германии пролила свет на "потерянную главу" истории человечества
Многие из этих артефактов найдены в пещерах каменного века в Швабском Альбе, труднодоступном горном массиве на юго-западе Германии. Возраст этих находок,... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T07:30:00+03:00
2026-03-08T07:30:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598395535_0:442:2069:1606_1920x0_80_0_0_69307d3bb93e4a241bcc55e06a83d320.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598395535_0:248:2069:1800_1920x0_80_0_0_61b8bc5d85d41688ef5338c1b5dbfc7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Находка в Германии пролила свет на "потерянную главу" истории человечества

© РИА Новости / И. Павлов | Перейти в медиабанкКамень со славянскими рунами, найденный на острове Березань
Камень со славянскими рунами, найденный на острове Березань - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / И. Павлов
Перейти в медиабанк
Камень со славянскими рунами, найденный на острове Березань
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости, Вадим Минеев. Многие из этих артефактов найдены в пещерах каменного века в Швабском Альбе, труднодоступном горном массиве на юго-западе Германии. Возраст этих находок, которые датируются периодом от 43 000 до 34 000 лет назад, поистине впечатляет.
Археологи проанализировали более 3000 изображений на 260 доисторических артефактах и поделились результатами своей работы в новом исследовании.
Среди наиболее интересных — небольшая фигурка мамонта, вырезанная из бивня вымершего животного, а также адорант — знаменитая статуэтка из слоновой кости, изображающая человекоподобного льва с распростертыми руками.
Другие реликвии представляют собой флейты, резные фигурки животных и гибридные — людей и зверей. Все покрыты повторяющимися символами — от V-образных надрезов до линий, крестов и точек.
© iStock.com / EvgeniyShkolenkoАрхеологи работают на раскопе
Археологи работают на раскопе - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© iStock.com / EvgeniyShkolenko
Археологи работают на раскопе
"Эти артефакты появились за десятки тысяч лет до первых систем письменности, в то время, когда Homo sapiens покинул Африку, поселился в Европе и столкнулся с неандертальцами", — пояснила Ева Дуткевич, соавтор исследования и археолог из Берлинского музея доисторической эпохи и раннего палеолита.

Ранняя форма внешней памяти

По мнению специалистов, резьба представляла собой структурированную символическую систему, а не случайное украшение. Это позволяет предположить, что в ней использовались ранние формы коммуникации или хранения информации, которые могли быть связаны с календарями, ритуалами, подсчетами.
Профессор Кристиан Бенц из Саарского университета добавил: "Существует множество теорий, но до сих пор было проведено очень мало эмпирических исследований основных, поддающихся измерению характеристик знаков".
Исследователи обнаружили, что некоторые предметы, особенно статуэтки, имеют более высокую "информационную плотность", то есть на их поверхности намеренно выгравировано больше символов.
"Знаки на археологических объектах часто повторяются: крест, крест, крест, линия, линия, линия. Такое повторение не характерно для разговорной речи", — сказал Бенц.
Систематическое использование знаков указывает на то, что у древних охотников-собирателей был способ хранения и передачи информации, который не связан с устной речью. По сути, это была ранняя, примитивная форма внешней памяти.

Раньше, чем в Месопотамии

"Наши результаты также показывают, что палеолитические охотники-собиратели разработали систему символов, информационная плотность которой статистически сопоставима с плотностью информации на самых ранних протоклинописных табличках из Древней Месопотамии, которые появились на 40 000 лет позже", — сказал Бенц.
CC BY-SA 4.0 / Onceinawhile / Цилиндр Бартона (2500-2300 годы до нашей эры)
Цилиндр Бартона (2500-2300 до н. э.) - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
CC BY-SA 4.0 / Onceinawhile /
Цилиндр Бартона (2500-2300 годы до нашей эры)
Несмотря на то что эти символы — не привычная нам письменность, они демонстрируют уровень осознанности, сравнимый с самыми ранними попытками зафиксировать информацию в истории человечества.

Переписали историю всего человечества

О том, что значат обнаруженные символы, исследователи могут лишь гадать.
Возможно, некоторые из них отражают сезонные закономерности или циклы миграции животных. Гибридные фигуры и повторяющиеся узоры могли иметь религиозное или культурное значение, а равномерно расположенные насечки — служить для подсчета или ведения учета.
Появление сложной символической коммуникации 35 000 лет назад ставит под сомнение устоявшиеся представления о времени когнитивной и культурной эволюции современного человека.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала