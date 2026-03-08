https://ria.ru/20260308/simptomy-2079330738.html
Вирусолог назвала основные симптомы кори
Симптомы кори в начале болезни схожи с симптомами ОРВИ, но затем на лице появляется красная сыпь, рассказала РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент... РИА Новости, 08.03.2026
Компанец: симптомы кори в начале болезни схожи с симптомами ОРВИ