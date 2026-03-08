Рейтинг@Mail.ru
Вирусолог назвала основные симптомы кори - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:05 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/simptomy-2079330738.html
Вирусолог назвала основные симптомы кори
Вирусолог назвала основные симптомы кори - РИА Новости, 08.03.2026
Вирусолог назвала основные симптомы кори
Симптомы кори в начале болезни схожи с симптомами ОРВИ, но затем на лице появляется красная сыпь, рассказала РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T09:05:00+03:00
2026-03-08T09:05:00+03:00
общество
дальневосточный федеральный университет
невролог
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98982/44/989824419_0:303:2001:1428_1920x0_80_0_0_b9edaffd087cbd8d9c61ec97895115de.jpg
https://ria.ru/20260308/vrach-2079320223.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98982/44/989824419_0:115:2001:1615_1920x0_80_0_0_56f02c958e474b54b1de382b5b6c5de0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, дальневосточный федеральный университет, невролог
Общество, Дальневосточный федеральный университет, невролог
Вирусолог назвала основные симптомы кори

Компанец: симптомы кори в начале болезни схожи с симптомами ОРВИ

© Fotolia / NatUlrichДевочка, больная корью
Девочка, больная корью - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© Fotolia / NatUlrich
Девочка, больная корью. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 8 мар – РИА Новости. Симптомы кори в начале болезни схожи с симптомами ОРВИ, но затем на лице появляется красная сыпь, рассказала РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец.
«
"Сначала начинается как ОРВИ, насморк, кашель, конъюнктивит. Затем на лице появляется ярко-красная сыпь, она быстро распространяется по всему телу", - сказала Компанец.
В тяжелых случаях, по словам специалиста, может быть пневмония, энцефалит.
Ребенок на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Педиатр рассказала, с какой температурой у ребенка нужно идти к врачу
06:09
 
ОбществоДальневосточный федеральный университетневролог
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала