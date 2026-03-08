Московских водителей предупредили о штрафах за шум во дворе ночью

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Водителям грозит штраф до 2 тысяч рублей за шум во дворе ночью в Москве, правила дорожного движения запрещают использовать сигнал авто не по назначению, рассказал юрист и правозащитник Михаил Салкин.

Юрист уточнил, что самостоятельное наказание владельца автомобиля за шум во дворе может повлечь обязанность за возмещение ущерба. По его словам, большой урон автомобилю может повлечь за собой уголовную ответственность.