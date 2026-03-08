Московских водителей предупредили о штрафах за шум во дворе ночью

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Водителям грозит штраф до 2 тысяч рублей за шум во дворе ночью в Москве, правила дорожного движения запрещают использовать сигнал авто не по назначению, рассказал юрист и правозащитник Михаил Салкин.
«
"Если сигналят в ночное время - в период, когда действует закон о тишине (он различается по регионам), - применяется региональная административная ответственность. В Москве это штраф 1000-2000 рублей. В Московской области — 1000-3000 рублей. Правила дорожного движения фактически запрещают использовать звуковой сигнал в городе, за исключением случаев, когда это необходимо для предотвращения ДТП. За нарушение предусмотрены предупреждение или штраф 500 рублей", - сказал Салкин в беседе с интернет-изданием NEWS.ru.
Юрист уточнил, что самостоятельное наказание владельца автомобиля за шум во дворе может повлечь обязанность за возмещение ущерба. По его словам, большой урон автомобилю может повлечь за собой уголовную ответственность.