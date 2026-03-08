Рейтинг@Mail.ru
Московских водителей предупредили о штрафах за шум во дворе ночью - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:06 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/shtraf-2079428797.html
Московских водителей предупредили о штрафах за шум во дворе ночью
Московских водителей предупредили о штрафах за шум во дворе ночью - РИА Новости, 08.03.2026
Московских водителей предупредили о штрафах за шум во дворе ночью
Водителям грозит штраф до 2 тысяч рублей за шум во дворе ночью в Москве, правила дорожного движения запрещают использовать сигнал авто не по назначению,... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T20:06:00+03:00
2026-03-08T20:06:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766228831_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_8e309c3aad697f77c00d2417a27831c2.jpg
https://ria.ru/20260307/shtraf-2079174081.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766228831_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_c3f7ea4c57d62d63eebd7e332fb59fd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, московская область (подмосковье)
Москва, Московская область (Подмосковье)
Московских водителей предупредили о штрафах за шум во дворе ночью

Юрист Салкин: в Москве водителям грозит штраф до 2 тыс руб за шум во дворе ночью

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАвтомобили в Москве
Автомобили в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Автомобили в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Водителям грозит штраф до 2 тысяч рублей за шум во дворе ночью в Москве, правила дорожного движения запрещают использовать сигнал авто не по назначению, рассказал юрист и правозащитник Михаил Салкин.
«
"Если сигналят в ночное время - в период, когда действует закон о тишине (он различается по регионам), - применяется региональная административная ответственность. В Москве это штраф 1000-2000 рублей. В Московской области — 1000-3000 рублей. Правила дорожного движения фактически запрещают использовать звуковой сигнал в городе, за исключением случаев, когда это необходимо для предотвращения ДТП. За нарушение предусмотрены предупреждение или штраф 500 рублей", - сказал Салкин в беседе с интернет-изданием NEWS.ru.
Юрист уточнил, что самостоятельное наказание владельца автомобиля за шум во дворе может повлечь обязанность за возмещение ущерба. По его словам, большой урон автомобилю может повлечь за собой уголовную ответственность.
Автодорога - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Россиянам напомнили об ответственности за езду с выключенными фарами
7 марта, 06:22
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала