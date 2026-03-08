https://ria.ru/20260308/shtraf-2079311861.html
Россиянам грозит штраф за хранение колясок и велосипедов в подъезде
Жители многоквартирных домов могут получить штраф до 15 тысяч рублей за хранение в подъезде колясок и велосипедов, которые мешают проходу или создают угрозу... РИА Новости, 08.03.2026
общество
андрей моисеев (юрист)
госстрой
рэу имени г. в. плеханова
