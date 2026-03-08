Россиянам грозит штраф за хранение колясок и велосипедов в подъезде

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Жители многоквартирных домов могут получить штраф до 15 тысяч рублей за хранение в подъезде колясок и велосипедов, которые мешают проходу или создают угрозу соседям, сообщил РИА Новости доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев.