Рейтинг@Mail.ru
Иран убежден, что удар по школе нанес американский истребитель - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:55 08.03.2026 (обновлено: 17:02 08.03.2026)
https://ria.ru/20260308/shkola-2079406095.html
Иран убежден, что удар по школе нанес американский истребитель
Иран убежден, что удар по школе нанес американский истребитель - РИА Новости, 08.03.2026
Иран убежден, что удар по школе нанес американский истребитель
Иран убежден, что удар по школе для девочек в Минабе нанес истребитель США, заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи в интервью телеканалу NBC. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T16:55:00+03:00
2026-03-08T17:02:00+03:00
в мире
иран
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079086550_0:25:1024:601_1920x0_80_0_0_074f38798e2f3887a321578582a3e4f5.jpg
https://ria.ru/20260308/ssha-2079403873.html
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079086550_29:0:940:683_1920x0_80_0_0_45dbeefa90ca34287eeada93b6f2db7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран убежден, что удар по школе нанес американский истребитель

Иран убежден, что удар по школе в Минабе нанес американский истребитель

© AP Photo / Mehr News Agency/Abbas ZakeriРазбор завалов на месте удара по школе в Минабе
Разбор завалов на месте удара по школе в Минабе - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© AP Photo / Mehr News Agency/Abbas Zakeri
Разбор завалов на месте удара по школе в Минабе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Иран убежден, что удар по школе для девочек в Минабе нанес истребитель США, заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи в интервью телеканалу NBC.
"Они (США - ред.) атаковали так много мест, включая школы и больницы. И есть все доказательства того, что эта школа была атакована американским истребителем", - сказал глава МИД.
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Иран требует от США объяснить свою агрессию, заявил Аракчи
Вчера, 16:45
 
В миреИранСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала