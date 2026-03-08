Иран убежден, что удар по школе нанес американский истребитель

https://ria.ru/20260308/shkola-2079406095.html
Иран убежден, что удар по школе для девочек в Минабе нанес истребитель США, заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи в интервью телеканалу NBC. РИА Новости, 08.03.2026
в мире
иран
сша
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
